Криминалния Knives Out с Тони Колет, Даниел Крейг и Ана де Армас

Knives Out с Тони Колет, Даниел Крейг и Ана де Армас Това в средата на снимката е Харлан Тромби (Кристофър Плъмър) - известен автор на криминални романи. Сега той изправя читателите си пред една последна загадка - да разберат кой от останалите хора на снимката е неговият убиец. Филмът е Knives Out, а ревютата му до момента - убийствено добри.



В стила на класическите криминални загадки на Агата Кристи, историята на режисьора Райън Джонсън ни държи заитригувани до самия си финал. До голяма степен за това е отговорен звездният актьорски състав - Тони Колет, Дон Джонсън, Крис Евънс, Джейми Лий Къртис, Ана де Армас.



Даниел Крейг влиза в ролята на детектив Беноа Бланк, който като типичен Еркюл Поаро, ще държи семейството в дома им, докато не установи кой от тях е убиецът.



