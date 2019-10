Още снимки: test Ед Шийрън, Адел и в какво изпълнителят надмина певицата Ед Шийрън оглави класация за най-богатите известни личности на или под 30-годишна възраст във Великобритания за 2019 г.



Според списание Heat, което изготвя класацията, Шийрън притежава 170 милиона паунда.



28-годишният Шийрън почти удвои богатството си през последната година, докато Адел, която оглавяваше списъка миналата година с приблизителна стойност 147.5 млн. паунда, вече е извън класацията, тъй като тази година навърши 31 години.



На второ място се нарежда Даниел Радклиф, който благодарение на филмите за Хари Потър има богатство на стойност 90 милиона паунда.



Трети е бившата звезда на One Direction, 25-годишният Хари Стайлс, за който се смята, че разполага с около 64 милиона паунда.



С 57 милиона британски лири в сметката си пък е актрисата Ема Уотсън, което ? отрежда четвъртата позиция.



Найл Хоран, друг изпълнител от популярната момчешка група One Direction, заема петото място с 54.8 милиона лири.



Шести в класацията са момичетата от Little MIx с общо състояние от 50 милиона паунда.



На седмо и осмо място се нареждат Луи Томлинсън и Лиъм Пейн от One Direction, които притежават съответно 46 и 44 милиона британски лири.



Девета позиция заема 27-годишната Кара Делевин, която се радва на скромните 39.5 млн. паунда.



Зейн Малик (пак от One Direction) е десети с 38 милиона паунда.



И все пак богатството на всички, дори взети заедно, изглежда нищожно, в сравнение с това на Кайли Дженър, която е само на 22 години и притежава цели 736 милиона паунда. Тя обаче не е британска, затова и не е включена в класацията, уточнява BBC. Ед Шийрън оглави класация за най-богатите известни личности на или под 30-годишна възраст във Великобритания за 2019 г.Според списание Heat, което изготвя класацията, Шийрън притежава 170 милиона паунда.28-годишният Шийрън почти удвои богатството си през последната година, докато Адел, която оглавяваше списъка миналата година с приблизителна стойност 147.5 млн. паунда, вече е извън класацията, тъй като тази година навърши 31 години.На второ място се нарежда Даниел Радклиф, който благодарение на филмите за Хари Потър има богатство на стойност 90 милиона паунда.Трети е бившата звезда на One Direction, 25-годишният Хари Стайлс, за който се смята, че разполага с около 64 милиона паунда.С 57 милиона британски лири в сметката си пък е актрисата Ема Уотсън, което ? отрежда четвъртата позиция.Найл Хоран, друг изпълнител от популярната момчешка група One Direction, заема петото място с 54.8 милиона лири.Шести в класацията са момичетата от Little MIx с общо състояние от 50 милиона паунда.На седмо и осмо място се нареждат Луи Томлинсън и Лиъм Пейн от One Direction, които притежават съответно 46 и 44 милиона британски лири.Девета позиция заема 27-годишната Кара Делевин, която се радва на скромните 39.5 млн. паунда.Зейн Малик (пак от One Direction) е десети с 38 милиона паунда.И все пак богатството на всички, дори взети заедно, изглежда нищожно, в сравнение с това на Кайли Дженър, която е само на 22 години и притежава цели 736 милиона паунда. Тя обаче не е британска, затова и не е включена в класацията, уточнява BBC. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели