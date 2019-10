Още снимки: test Game of Thrones, предисторията и защо няма да я видимHBOThe Long Night Още преди да видим финала на Game of Thrones стана ясно, че HBO подготвят сериал за предисторията му.



По-рано тази година дори снимките на The Long Night, както Джордж Р.Р. Мартин предпочита да се казва сериалът, започнаха.



Оказва се обаче, че сериалът изпитва сериозни затруднения и е много вероянто избощо да не види бял свят. Според Deadline, продуцентът на предисторията - Джейн Голдман ("Х-Мен: Първа Вълна"), е написала имейл до екипа и актьорите, който гласи, че сериалът няма да го бъде и е "мъртъв".



HBO все още не са потвърдили официално тези новини. Сред причините за краха на сериала се смятат, че са затруднения по време на снимките в Северна Ирландия и недобри реакции след първоначалното монтиране и излъчване на пилотния епизод.



Това, което може да ни успокои в случая е, че и Game of Thrones в началото си е изпитвал същите затруднения и според Дейвид Бениоф и Д.Б. Уайс е бил пълна каша. Налагало се е цели епизоди да бъде снимани отново и отново. В крайна сметка обаче видяхме какво се получи, така че не бива да отписваме все още сериалът за предисторията.