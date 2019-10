Още снимки: test Няма лек за алергията към фъстъци Лечението на алергия към фъстъци с редовно излагане на малки количества от храната е ефективно – но само ако пациентът я следва стриктно, сочи проучване.



Учените от King’s College London разгледаха основното поведение на клетките на пациентите – и установиха, че то не се променя.



За сега имунотерапията предлага “защита, но не и лек” за алергиите към фъстъци.



Смята се, че около едно на 50 деца във Великобритания има алергия към фъстъци, съобщава Би Би Си.



Няма лечение. Единственият начин, по който повечето хора могат да я управляват, е като се опитват да избягват фъстъците – което може да бъде трудно и ограничително.



При имунотерапията на хората се дава малко количество от веществото, към което са алергични – в този случай към фъстъците – всеки ден.



Терапията действа като подтиква имунната система да произвежда антитела, които намаляват алергичния отговор на организма, така че ако някой случайно е изложен на малко количество фъстъци да може да го понасе и да бъде защитен от по-сериозна реакция.



Повече от 100 души във Великобритания участват в изпитвания на лечението, макар че все още не е широко използвано.



В това проучване изследователите от лондонската детска болница на King’s and Evelina искаха да видят как се държат клетките, така че да разберат дали пациентите все още са алергични и е необходимо да продължат лечението или ако вече не са алергични и могат да ядат фъстъци без да се притесняват.



В проучването, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology, те тестват проби от 14 пациенти преди и след лечението.



Те откриха, ако антителата са отстранени, алергичните клетки реагират по същия начин, както преди лечението.



Д-р Александра Сантос, която ръководи изследването, заяви: „Определено лечение на алергията към фъстъци и други хранителни алергии е много необходимо. В момента имунотерапията е единственият вариант за лечение, който можем да предложим на алергични към фъстъци пациенти. Въпросът беше дали имунотерапията може да изключи алергичния отговор. Някои пациенти и родители се надяваха, че ще успеят да ядат храната, към която са алергични, но терапията ще може само да им осигури защита срещу случайно излагане.”



Тя каза, че е полезно да може да се каже на хората, че защитата ще продължи само докато са на имунотерапия.



Ръководителят на клиничните служби за алергия във Великобритания Амена Уорнър заяви: „Страхът от животозастрашаваща тежка алергична реакция (анафилаксия), тревожност и стрес, свързани с управлението на алергия към фъстъци, оказват сериозно влияние върху качеството на живот.”



„Наличието на нови лечения за справяне с рисковете от случайно излагане чрез понасяне на малки количества фъстъчен протеин може да донесе надежда на засегнатите от алергия към фъстъци. Това може да не е лек (надяваме се, че един ден ще бъде намерен), но имунотерапията е положителна стъпка за осигуряване на лечение, за да се осигури ниво на защита, което преди това не е съществувало.”, допълни Уорнър. Лечението на алергия към фъстъци с редовно излагане на малки количества от храната е ефективно – но само ако пациентът я следва стриктно, сочи проучване.Учените от King’s College London разгледаха основното поведение на клетките на пациентите – и установиха, че то не се променя.За сега имунотерапията предлага “защита, но не и лек” за алергиите към фъстъци.Смята се, че около едно на 50 деца във Великобритания има алергия към фъстъци, съобщава Би Би Си.Няма лечение. Единственият начин, по който повечето хора могат да я управляват, е като се опитват да избягват фъстъците – което може да бъде трудно и ограничително.При имунотерапията на хората се дава малко количество от веществото, към което са алергични – в този случай към фъстъците – всеки ден.Терапията действа като подтиква имунната система да произвежда антитела, които намаляват алергичния отговор на организма, така че ако някой случайно е изложен на малко количество фъстъци да може да го понасе и да бъде защитен от по-сериозна реакция.Повече от 100 души във Великобритания участват в изпитвания на лечението, макар че все още не е широко използвано.В това проучване изследователите от лондонската детска болница на King’s and Evelina искаха да видят как се държат клетките, така че да разберат дали пациентите все още са алергични и е необходимо да продължат лечението или ако вече не са алергични и могат да ядат фъстъци без да се притесняват.В проучването, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology, те тестват проби от 14 пациенти преди и след лечението.Те откриха, ако антителата са отстранени, алергичните клетки реагират по същия начин, както преди лечението.Д-р Александра Сантос, която ръководи изследването, заяви: „Определено лечение на алергията към фъстъци и други хранителни алергии е много необходимо. В момента имунотерапията е единственият вариант за лечение, който можем да предложим на алергични към фъстъци пациенти. Въпросът беше дали имунотерапията може да изключи алергичния отговор. Някои пациенти и родители се надяваха, че ще успеят да ядат храната, към която са алергични, но терапията ще може само да им осигури защита срещу случайно излагане.”Тя каза, че е полезно да може да се каже на хората, че защитата ще продължи само докато са на имунотерапия.Ръководителят на клиничните служби за алергия във Великобритания Амена Уорнър заяви: „Страхът от животозастрашаваща тежка алергична реакция (анафилаксия), тревожност и стрес, свързани с управлението на алергия към фъстъци, оказват сериозно влияние върху качеството на живот.”„Наличието на нови лечения за справяне с рисковете от случайно излагане чрез понасяне на малки количества фъстъчен протеин може да донесе надежда на засегнатите от алергия към фъстъци. Това може да не е лек (надяваме се, че един ден ще бъде намерен), но имунотерапията е положителна стъпка за осигуряване на лечение, за да се осигури ниво на защита, което преди това не е съществувало.”, допълни Уорнър. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели