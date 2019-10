Още снимки: test Продължението на “Игра на тронове” получи зелена светлина Продължението на “Игра на тронове”, озаглавена “Къща на дракона” /”House of the Dragon”/, е поръчана от HBO, съобщиха от компанията WarnerMedia.



Новият сериал за епичния фентъзи свят на Джордж Р.Р. Мартин ще разказва за събития, случили се 300 години преди събитията от хитовата телевизионна поредица на „Троновете” и е базиран на книгата „Огън и кръв“, съобщи АФП.



“За мен е удоволствие да съобщя днес, че продуцираме “Къщата на дракона” като сериал за HBO”, каза Кейси Блайс, програмен президент на HBO.



