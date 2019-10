Още снимки: test Мартина е само на 9 години, а вече има световна диамантена купа по математика Успява да я спечели в двубой със сестра си



Мартина Илиева е едва на 9 г., а вече има над 38 медала и призови места по математика в колекцията си.



Там блести и диамантен медал от World Mathematics Invitational от Фукуока, Япония, който печели през юли. Там тя е и най-малката участничка.



Отличието получават участниците, които се класират в топ 3% в съответната възрастова група. Марти е класирана под №2 в световната класация за втори клас. Грабва и купата Star of the world за постигнат най-висок резултат от всички български участници независимо от възрастовата група. Печели я в конкуренцията на по-голямата си сестра - Сара, която бе част от втория випуск на “Отличниците на България”. Мартина с диамантения медал и купата от състезанието в Япония.

“Те



направиха фурор,



защото и двете



спечелиха



диамантени



медали



и трябваше да се изправят една срещу друга за купата”, разказа майка им Даниела. Марти успява да изкара по-висок резултат от кака си и грабва купата. “За първи път се състезавам с нея и беше много странно. Все пак имаме 3 г. разлика”, разказва Мартина.9-годишното момиче вече има 38 медала по математика.



В състезанието



участват над



1900 ученици



от 25 държави



През април пък се преборва за златен медал от квалификацията за Thailand International Mathematical Olympiad. Резултатът и? я изкачва под №2 в световната класация.



През август тя успява да получи и втори резултат на австралийското математическо състезание при децата от III клас, при условие че е с година по-малка. “Беше трудно, защото трябваше да се решат 30 задачи на английски език за 60 минути”, разказва момичето, което учи в ЧНУ “Питагор”.



С хъс, постоянство и много труд печели и първо място и златен медал в националното състезание “Хитър Петър” в конкуренцията на над 460 деца.



Сред успехите и? е и



златен медал и



първо място на



“Математически



звезди” 2019 г.



Мартина е класирана на първо място на база финален рейтинг, който се формира от резултатите от 4 математически състезания през учебната година. Финалният и? рейтинг е 95,33% и е най-високият при второкласниците в България.



Най-трудното състезание за Марти е “Московска олимпиада за малки ученици”. Въпреки това тя се класира трета. “Задачите там са по-трудни и различни.



“Искам един път да съм на първо място и там”, амбицирана е Марти.



“Започнах да се занимавам с математика заради сестра ми, която печелеше много медали, и реших да се пробвам”, разказва малката шампионка. Още на първото си състезание в I клас печели челното място. Амбицията и? е да спечели повече медали от кака си.



Преди състезания Марти е спокойна, притеснява се само когато и? се паднат задачи за по-големи.



Животът и? не е само математика - ходи на народни танци и, разбира се, и там има две купи от Националния фестивал “Ритъмът в сърцето ми”. Ходи на школа по математика и на логически игри, като намира време и за гимнастика. А вече ще ходи и на школа за IV клас.



В училище математиката и? е скучна, защото задачите са много лесни. За нея трудните задачи са предизвикателство, “защото всичко може да се реши с усилие”.



Марти иска да бъде учител по математика, но да преподава по-сложни задачи. “Все още не съм решила, защото имам много време”, усмихва се момичето.



Следващата цел пред нея е медал от финала на златните медалисти по математика, който ще е в Токио от 27 до 29 декември. Там отново може да спори за купата със сестра си.



Сестра и? Сара със 70 медала в колекцията



Сара Илиева вече има над 70 медала и призови места по математика. Талантливата шестокласничка бе част от втория випуск на кампанията на “24 часа” - “Отличниците на България”.



През октомври тя завоюва два сребърни медала - индивидуален и отборен, от International Teenagers' Mathematics Olympiad 2019 в Лакнау, Индия. “Доволна съм от резултата”, казва момичето и се надява на медал и в Япония през декември.



Миналата година дори успява да хване грешка в условието на задача от Есенен математически турнир. Това е най-трудното състезание за нея досега, защото не признават решението и?. Освен това организаторите объркват задачите за V и VI клас и Сара трябва да решава тези за по-големите.Марти и Сара са младите математически надежди на България.



Въпреки натоварената си програма Сара помага и на Мартина. Често Марти се опитва да реши и задачите на кака си. "Понякога успявам", казва скромно по-малката сестра.