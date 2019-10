Още снимки: test Papa Roach и Hollywood Undead с общ концерт в София Американските банди Papa Roach и Hollywood Undead тръгват на общо турне с над 20 концерта в 14 европейски държави. За наша радост (като техни фенове) България е една от спирките им.



Очакваме ги в зала "Универсиада" на 2 март 2020 г. Почитателите на Papa Roach ще имат възможност да чуят някои от най-големите им хитове, както и песни от последния албум на групата Who Do You Trust?.



Papa Roach започват своя звезден път през 1993 г. в Калифорния. Още от началото на кариерата си, момчетата определят своя стил като ню метъл и рап метъл, а вдъхновение за тях са банди като Nine Inch Nails, Faith No More, Rise Against The Machine.



Papa Roach имат над 20 милиона продадени албума по целия свят. Сред най-известните им песни са "Last Resort", "Between Angels and Insects", "She Loves Me Not", "Getting Away with Murder", "Scars", "...To Be Loved", "Forever" и "Lifeline", които се надяваме, че ще имаме възможност да чуем и в София.



Що се отнася до Hollywood Undead, още с излизането през 2008 г. на Swan Songs - първият им платинен албум, който по уникален начин съчетава рок, хип-хоп, индъстриъл и електронна музика, групата натрупва огромен брой фенове по целия свят.



И за двете банди това ще бъде второ гостуване в България. Papa Roach посетиха България за пръв път през лятото на 2015 г. - за Summer Chaos Festival в Бургас. Hollywood Undead бяха в зала "Универсиада" в София през юни 2018 г.



