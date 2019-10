Още снимки: test Lord of The Rings In Concert с нова дата С нетърпение чакахме "Завръщането на краля" на концерт този ноември - обичаме и музиката (а тази е невероятна), и всяка една част от трилогията Lord of The Rings. По думите на организаторите обаче ще трябва да изчакаме до пролетта на 2020 г., тъй като технически и логистични проблеми възпрепятстват идването на международния екип и техниката за шоуто в средата на ноември.



С нетърпение чакахме "Завръщането на краля" на концерт този ноември - обичаме и музиката (а тази е невероятна), и всяка една част от трилогията Lord of The Rings. По думите на организаторите обаче ще трябва да изчакаме до пролетта на 2020 г., тъй като технически и логистични проблеми възпрепятстват идването на международния екип и техниката за шоуто в средата на ноември.Новата потвърдена дата е 24 април 2020 г. Тогава на огромен HD екран под звуците живото изпълнение на почти 300 души хор и оркестър, ще оживее светът на най-зрелищната част от "Властелинът на пръстените" - "Завръщането на краля".Музиката, която несъмнено има голяма роля за успеха и силното въздействие на сагата, е дело на филмовия композитор Хауърд Шор. Отличена е с четири награди Грами, два Златни глобуса, както и множество награди от фестивали и критици.Билетите за Lord of The Rings: The Return Of The King In Concert на 24 април в "Арена Армеец" са на цени от 70 до 120 лв. Всички, закупили билети за старата дата, могат да запазят своите билети, тъй като те ще важат без презаверка. Желаещите да върнат билетите си могат да го направят в мрежата на Ивентим.