Още снимки:
test

11 политически формации ще има в новия Общински съвет на Варна

29.10.2019 09.25

Общинската избирателна комисия във Варна в късния следобед вчера обяви разпределението и имената на членовете на новия общински съвет.

Най-голяма подкрепа получава ГЕРБ - 32,16% (30 633 гласа). На второ място се нарежда Коалиция "БСП за България" с 14,20% (13 521 гласа).

Общо 11 политически партии и местни коалиции ще бъдат представени в местния парламент. Нито един от независимите кандидати не успя да преодолее прага от 1868 валидни гласа, който определя при този избор чертата за влизане в ОбС.

Най-много представители в съвета ще има ГЕРБ - 18. След изчисленията по методологията на Хеър-Ниймайер БСП получава 8 места.
С по 4 общински съветници ще са Възраждане, „Демократична България – Обединение“ и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

ДПС ще има 3 човека в местния парламент.

С по двама представители ще са пет политически формации - СДС, ВМРО-БНД, ВОЛЯ, Местна коалиция "Земеделски народен съюз" и Местна коалиция"Свобода".

Ето и имената на новоизбраните общински съветници:
Адиле Сабриева Кямил
Айше Мехмед Кадир;
Анелия Димитрова Клисарова;
Антоанета Здравкова Цветкова;
Антон Христов Апостолов;
Ахмед Сали Ахмед;
Бисерка Йорданова Асенова;
Бранимир Николаев Балачев;
Велин Велинов Стоянов;
Венцислав Сивелинов Сивов;
Щериана Валентинова Иванова;
Генадий Христов Атанасов;
Георги Иванов Георгиев;
Даниел Христов Николов;
Деян Костадинов Пейчев;
Димитър Иванов Чутурков;
Ивайло Христов Митковски;
Иван Любчев Иванов;
Иван Николаев Портних;
Йордан Александров Павлов;
Калин Колев Михов;
Костадин Тодоров Костадинов;
Красен Гошев Иванов;
Кристиан Антонов Димитров;
Лидия Велик Маринова;
Марица Димитрова Гърдева;
Мария Иванова Ангелова-Дойчева;
Мария Тодорова Тодорова;
Мартин Живков Златев;
Мартин Петров Андонов;
Мартин Светлозаров Байчев;
Минко Нейков Христов;
Николай Антонов Капитанов;
Николай Красимиров Георгиев;
Николай Кръстев Костадинов;
Николай Тодоров Евтимов;
Огнян Василев Къчев;
Петко Кирилов Петков;
Румен Николаев Иванов;
Руслан Владков Влаев;
Светлан Костов Златев;
Станислав Георгиев Иванов;
Стела Димитрова Николова;
Стефан Стоянов Станев;
Таня Маринова Василева;
Тодор Иванов Балабанов;
Христо Бойчев Боев;
Цончо Томов Ганев;
Светлозар Иванов Чорбаджиев;
Юлияна Атанасова Боева;
Янко Петров Станев;

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Избори
09:25
11 политически формации ще има в новия Общински съвет на Варна
28 октомври 2019 г.
10:18
При обработени 47% от протоколите: Портних - 50.39%, Клисарова - 14.01%, Костадинов - 13.79%
07:58
10 областни града с кмет още на първи тур
27 октомври 2019 г.
20:43
София на сигурен балотаж, без националисти и популисти в големите градове
13:40
Д-р Янко Станев: Гласувах за силна, синя Варна
25 октомври 2019 г.
22:55
Александър Йорданов: Всеки глас за СДС-хубави дни за Варна
16:13
Сини хора, гласувайте с номер 64!
14:24
СДС с номер 64 за силна синя Варна
10:00
Д-р Янко Станев, СДС – Варна: Смятаме, че можем да помогнем на града с нашата експертиза
24 октомври 2019 г.
18:33
Д-р Янко Станев, СДС – Варна: Няма как да има корупция с финансово-икономически стълб и екип за план
15:41
Д-р Янко Станев: Корпоративни листи и "независимите кандидати" попречиха на кампанията на тези избор
10:18
СДС провокира подкрепа в Аспарухово
23 октомври 2019 г.
13:13
Янко Станев: Втори Аспарухов мост е постижима мечта за следващите 4 години
11:16
Д-р Янко Станев: В новия общински съвет очаквам силно дясно мнозинство
22 октомври 2019 г.
18:06
Лора Щерева: Варна е прекрасна, тук всеки може да сбъдне мечтата си
14:22
Камен Харизанов: Социалната програма трябва да разширява обхвата си
13:16
Трябва по-строг контрол върху чистотата на града и на Черно море
09:08
Валентин Станев: Благоустрояването трябва да стигне до всеки дом
21 октомври 2019 г.
09:42
доц. д-р инж. Медиха Хамза: Икономиката има нужда от инженери и технически образовани кадри
20 октомври 2019 г.
12:37
СДС: "Демократична България" да заявят позиция по антисемитското изказване на Тома Белев
11:21
Без нас, младите, с присъщата ни вяра и енергия, Варна няма бъдеще
19 октомври 2019 г.
11:00
Програмата инвитро е приоритет в здравеопазването според СДС-Варна
18 октомври 2019 г.
13:10
Младежкият СДС провокира връстниците си да гласуват
17 октомври 2019 г.
17:03
СДС подкрепи кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив Здравко Димитров
10:32
Искам младите да се върнат в България, тук имат шанс

Още новини >>    

Най-четени от Избори

Избор на редактора

11 политически формации ще има в новия Общински съвет на Варна

При обработени 47% от протоколите: Портних - 50.39%, Клисарова - 14.01%, Костадинов - 13.79%

10 областни града с кмет още на първи тур

София на сигурен балотаж, без националисти и популисти в големите градове

Д-р Янко Станев: Гласувах за силна, синя Варна

Александър Йорданов: Всеки глас за СДС-хубави дни за Варна

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си