Още снимки: test 11 политически формации ще има в новия Общински съвет на Варна Общинската избирателна комисия във Варна в късния следобед вчера обяви разпределението и имената на членовете на новия общински съвет.



Най-голяма подкрепа получава ГЕРБ - 32,16% (30 633 гласа). На второ място се нарежда Коалиция "БСП за България" с 14,20% (13 521 гласа).



Общо 11 политически партии и местни коалиции ще бъдат представени в местния парламент. Нито един от независимите кандидати не успя да преодолее прага от 1868 валидни гласа, който определя при този избор чертата за влизане в ОбС.



Най-много представители в съвета ще има ГЕРБ - 18. След изчисленията по методологията на Хеър-Ниймайер БСП получава 8 места.

С по 4 общински съветници ще са Възраждане, „Демократична България – Обединение“ и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.



ДПС ще има 3 човека в местния парламент.



С по двама представители ще са пет политически формации - СДС, ВМРО-БНД, ВОЛЯ, Местна коалиция "Земеделски народен съюз" и Местна коалиция"Свобода".



Ето и имената на новоизбраните общински съветници:

Адиле Сабриева Кямил

Айше Мехмед Кадир;

Анелия Димитрова Клисарова;

Антоанета Здравкова Цветкова;

Антон Христов Апостолов;

Ахмед Сали Ахмед;

Бисерка Йорданова Асенова;

Бранимир Николаев Балачев;

Велин Велинов Стоянов;

Венцислав Сивелинов Сивов;

Щериана Валентинова Иванова;

Генадий Христов Атанасов;

Георги Иванов Георгиев;

Даниел Христов Николов;

Деян Костадинов Пейчев;

Димитър Иванов Чутурков;

Ивайло Христов Митковски;

Иван Любчев Иванов;

Иван Николаев Портних;

Йордан Александров Павлов;

Калин Колев Михов;

Костадин Тодоров Костадинов;

Красен Гошев Иванов;

Кристиан Антонов Димитров;

Лидия Велик Маринова;

Марица Димитрова Гърдева;

Мария Иванова Ангелова-Дойчева;

Мария Тодорова Тодорова;

Мартин Живков Златев;

Мартин Петров Андонов;

Мартин Светлозаров Байчев;

Минко Нейков Христов;

Николай Антонов Капитанов;

Николай Красимиров Георгиев;

Николай Кръстев Костадинов;

Николай Тодоров Евтимов;

Огнян Василев Къчев;

Петко Кирилов Петков;

Румен Николаев Иванов;

Руслан Владков Влаев;

Светлан Костов Златев;

Станислав Георгиев Иванов;

Стела Димитрова Николова;

Стефан Стоянов Станев;

Таня Маринова Василева;

Тодор Иванов Балабанов;

Христо Бойчев Боев;

Цончо Томов Ганев;

Светлозар Иванов Чорбаджиев;

Юлияна Атанасова Боева;

Янко Петров Станев; Общинската избирателна комисия във Варна в късния следобед вчера обяви разпределението и имената на членовете на новия общински съвет.Най-голяма подкрепа получава ГЕРБ - 32,16% (30 633 гласа). На второ място се нарежда Коалиция "БСП за България" с 14,20% (13 521 гласа).Общо 11 политически партии и местни коалиции ще бъдат представени в местния парламент. Нито един от независимите кандидати не успя да преодолее прага от 1868 валидни гласа, който определя при този избор чертата за влизане в ОбС.Най-много представители в съвета ще има ГЕРБ - 18. След изчисленията по методологията на Хеър-Ниймайер БСП получава 8 места.С по 4 общински съветници ще са Възраждане, „Демократична България – Обединение“ и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.ДПС ще има 3 човека в местния парламент.С по двама представители ще са пет политически формации - СДС, ВМРО-БНД, ВОЛЯ, Местна коалиция "Земеделски народен съюз" и Местна коалиция"Свобода".Ето и имената на новоизбраните общински съветници:Адиле Сабриева КямилАйше Мехмед Кадир;Анелия Димитрова Клисарова;Антоанета Здравкова Цветкова;Антон Христов Апостолов;Ахмед Сали Ахмед;Бисерка Йорданова Асенова;Бранимир Николаев Балачев;Велин Велинов Стоянов;Венцислав Сивелинов Сивов;Щериана Валентинова Иванова;Генадий Христов Атанасов;Георги Иванов Георгиев;Даниел Христов Николов;Деян Костадинов Пейчев;Димитър Иванов Чутурков;Ивайло Христов Митковски;Иван Любчев Иванов;Иван Николаев Портних;Йордан Александров Павлов;Калин Колев Михов;Костадин Тодоров Костадинов;Красен Гошев Иванов;Кристиан Антонов Димитров;Лидия Велик Маринова;Марица Димитрова Гърдева;Мария Иванова Ангелова-Дойчева;Мария Тодорова Тодорова;Мартин Живков Златев;Мартин Петров Андонов;Мартин Светлозаров Байчев;Минко Нейков Христов;Николай Антонов Капитанов;Николай Красимиров Георгиев;Николай Кръстев Костадинов;Николай Тодоров Евтимов;Огнян Василев Къчев;Петко Кирилов Петков;Румен Николаев Иванов;Руслан Владков Влаев;Светлан Костов Златев;Станислав Георгиев Иванов;Стела Димитрова Николова;Стефан Стоянов Станев;Таня Маринова Василева;Тодор Иванов Балабанов;Христо Бойчев Боев;Цончо Томов Ганев;Светлозар Иванов Чорбаджиев;Юлияна Атанасова Боева;Янко Петров Станев; Днес+ Запази и Сподели



