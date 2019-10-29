11 политически формации ще има в новия Общински съвет на Варна
29.10.2019 09.25
Общинската избирателна комисия във Варна в късния следобед вчера обяви разпределението и имената на членовете на новия общински съвет.
Най-голяма подкрепа получава ГЕРБ - 32,16% (30 633 гласа). На второ място се нарежда Коалиция "БСП за България" с 14,20% (13 521 гласа).
Общо 11 политически партии и местни коалиции ще бъдат представени в местния парламент. Нито един от независимите кандидати не успя да преодолее прага от 1868 валидни гласа, който определя при този избор чертата за влизане в ОбС.
Най-много представители в съвета ще има ГЕРБ - 18. След изчисленията по методологията на Хеър-Ниймайер БСП получава 8 места.
С по 4 общински съветници ще са Възраждане, „Демократична България – Обединение“ и Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.
ДПС ще има 3 човека в местния парламент.
С по двама представители ще са пет политически формации - СДС, ВМРО-БНД, ВОЛЯ, Местна коалиция "Земеделски народен съюз" и Местна коалиция"Свобода".
Ето и имената на новоизбраните общински съветници:
Адиле Сабриева Кямил
Айше Мехмед Кадир;
Анелия Димитрова Клисарова;
Антоанета Здравкова Цветкова;
Антон Христов Апостолов;
Ахмед Сали Ахмед;
Бисерка Йорданова Асенова;
Бранимир Николаев Балачев;
Велин Велинов Стоянов;
Венцислав Сивелинов Сивов;
Щериана Валентинова Иванова;
Генадий Христов Атанасов;
Георги Иванов Георгиев;
Даниел Христов Николов;
Деян Костадинов Пейчев;
Димитър Иванов Чутурков;
Ивайло Христов Митковски;
Иван Любчев Иванов;
Иван Николаев Портних;
Йордан Александров Павлов;
Калин Колев Михов;
Костадин Тодоров Костадинов;
Красен Гошев Иванов;
Кристиан Антонов Димитров;
Лидия Велик Маринова;
Марица Димитрова Гърдева;
Мария Иванова Ангелова-Дойчева;
Мария Тодорова Тодорова;
Мартин Живков Златев;
Мартин Петров Андонов;
Мартин Светлозаров Байчев;
Минко Нейков Христов;
Николай Антонов Капитанов;
Николай Красимиров Георгиев;
Николай Кръстев Костадинов;
Николай Тодоров Евтимов;
Огнян Василев Къчев;
Петко Кирилов Петков;
Румен Николаев Иванов;
Руслан Владков Влаев;
Светлан Костов Златев;
Станислав Георгиев Иванов;
Стела Димитрова Николова;
Стефан Стоянов Станев;
Таня Маринова Василева;
Тодор Иванов Балабанов;
Христо Бойчев Боев;
Цончо Томов Ганев;
Светлозар Иванов Чорбаджиев;
Юлияна Атанасова Боева;
Янко Петров Станев;
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