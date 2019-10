Още снимки: test Преглед на печата Местните избори остават тема номер едно за всекидневниците.



"ВАРНА - Балотаж на кантар Досегашният кмет на града Иван Портних печели 49,31% от гласовете при обработени 93,50% от протоколите, съобщи ЦИК. На огромна дистанция след него са Костадин Костадинов (Възраждане) с 14,30% и Анелия Клисарова (БСП) с 14,06%. Тъй като резултатите на Костадинов и Клисарова са твърде близки, трябва да се изчака обработката на всичик протоколи, за да е ясно ще има ли нова надпревара в неделя и ако да - кой ще се яви срещу Портних ВИДИН - Ценков vs. Ценков Ценков срещу Цеков. Това ще е дуелът във Видин в неделя. При обработени 100% протоколи първи е досегашният кмет Огнян Ценков, когото ГЕРБ издигна за нов мандат и който спечели 32.12%. Срещу него ще се състезава Цветан Ценков от Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР). Той взе 30.41 % от гласовете. БЛАГОЕВГРАД - Челен сблъсък ГЕРБ - БСП Челен сблъсък ГЕРБ - БСП в Благоевград. На балотажа ще се състезават досегашният кмет Атанас Камбитов (ГЕРБ) и Румен Томов от БСП. При обработени 100% протоколи Камбитов има 25.65%, а Томов - 20,50%.ДОБРИЧ - Слаба надежда за ГЕРБ Надеждата на ГЕРБ за Добрич - кандидатката Надежда Петкова, се стопи след първия тур. Тя получи 29.46% и ще ес яви на балотажа срещу досегашния кмет Йордан Йорданов от Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН). Подкрепата за него обаче е почти двойна. При 100% обработени протоколи тя е 41.22% ЛОВЕЧ - Тежък дамски дуел В Ловеч при обработени 100% протоколи сили ще мерят Корнелия Маринова от ГЕРБ с 28.82% и Радина Банкова от БСП с 26.30%. ПЕРНИК - БСП диша във врата на Церовска Много оспорвана битка предстои на досегашната кметица на Перник Вяра Церовска. Резултатите от първия тур дават знак за инфарктен балотаж ГЕРБ - БСП. При обработени 92.70% протоколи за Церовска бюлетини са пуснали 40.50% от перничани. Подкрепата си за Станислав Иванов Владимиров от БСП са дали същия брой хора - 40.00%. ПЛЕВЕН - Трудна битка Трудна за ГЕРБ ще е и битката за Плевен. Срещу досегашния кмет Георг Спартански управляващите издигнаха областния управител Мирослав Петров. Въпреки огромните очаквания към него обаче той остана втори с 30,12%. Спартански, който е издигнат от Инициативен комитет - ОБЩИНА ПЛЕВЕН, бе подкрепен от с 37 на сто от плевенчани. ПЛОВДИВ - Зико срещу Славчо Здравко Димитров, кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пловдив спечели 36.14%. Най-големият обрат в изборната нощ обаче дойде именно под тепетата и то не за първото, а за второ място. Социолозите часове наред тръбяха, че на балотаж отива Дани Каназирева, докато накрая се оказа, че второто място е за кандидата на ВМРО и НФСБ Славчо Атанасов. При 100% обработени протоколи той има 16.15%. РАЗГРАД - БСП поведе на ГЕРБ БСП има всички шансове да вземе Разград на балотажа. Оспорваната битка там приключи с факта, че кандидатът на социалистите Денчо Бояджиев излезе едни гърди пред сегашният кмет Валентин Василев (ГЕРБ) Бояджиев, който получи 25.38% от гласовете, бе кмет на града преди Василев. Кандидатът на ГЕРБ има при 100% обработени протоколи 24.36%. Дуелът в неделя ще е кървав. РУСЕ - Гордостта на БСП Резултатът в Русе е гордостта на БСП от първия тур на местните избори. Кандидатът на социалистите - депутатът Пенчо Милков излезе с огромна преднина пред претендентката на ГЕРБ Диана Иванова. Милков, който е подкрепен от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) има 35.16%, Иванова взе едва 25.13%. СИЛИСТРА - Огромна преднина за ГЕРБ Съвсем малко не достигна на досегашния кмет на града д-р Юлиян Найденов да спечели нов мандат още на първи тур. При обработени 100% протоколи той има 48.51% от гласовете. В неделя срещу него ще играе станалият известен като евродепутат 15/15 Момчил Неков от Местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР). Той получи 29.02% от гласовете. СЛИВЕН - Дежа вю Дежа вю битка ще има в Сливен. Сегашният кмет Стефан Радев (ГЕРБ) отива на балотаж с предишния градоначалник ген. Кольо Милев от БСП. На Радев също не му достигна малко, за да спечели от раз. При 100% обработени протоколи той има 48,47%, а Милев - 24.33%. СМОЛЯН - Неочакван балотаж за БСП Стефан Сабрутев неочаквано зарадва БСП. Той се класира за балотажа, получавайки 21,46 на сто от гласовете. Така Сабрутев измести с малко кандидата на Новото време Кирил Хаджихристев, за когото в изборната нощ всички твърдяха, че е сигурен играч на втория тур. Балотажът ще е особено тежък за досегашния кмет Николай Мелемов, който постигна едва 39.84% подкрепа. Прогнозите сочат като несигурно оставането му на поста, особено ако гласовете на Новото време се прелеят към Сабрутев. ТЪРГОВИЩЕ - Големи шансове за ДПС Балотажът в Търговище ще е един от най-интересните. Кандидатът на ГЕРБ - досегашният кмет д-р Дарин Димитров не успя да спечели на първи тур, въпреки че първите резултати в изборната нощ сочеха именно това. При обработени 100% протоколи се оказа, че той има 48.43%. Срещу него излиза Хамди Илиязов от ДПС, която направи много добър резултат - 37.36% и според прогнозите има шансове за успех. ШУМЕН - Оспорвана надпревара Оспорвана ще е надпреварата в Шумен. При обработени 99.28% протоколи досегашният кмет Любомир Христов от ГЕРБ получава 32.35%, а Венцислав Венков от БСП е с 22.02%. Социалистите обаче са си поставили за цел да мобилизират широка подкрепа около Венков и да обърнат резултата в своя полза. ЯМБОЛ - Болката на ГЕРБ Ямбол остава болката на ГЕРБ в тези местни избори. Управляващата партия загуби града, но кой ще го управлява - кандидатът на партия "Пряка демокрация" Валентин Ревански или социалистката Катя Георгиева, ще стане ясно в неделя. Ревански има огромна преднина - 40,18 на сто при 100% обработени протоколи. Георгиева е с 21.54%. ПАЗАРДЖИК - Сблъсък на местни коалиции В Пазарджик при обработени 100% протоколи първото място е за Тодор Попов от Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ с 44.72%. Второто място е за Благо Солов от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (Земеделски народен съюз, Партия на зелените, Социалдемократическа партия, НФСБ, Движение за радикална промяна "Българска пролет"). Солов има 18.90%." - в. "Стандарт".



"Работата в зала "Арена Армеец" е приключила. Вече са приети протоколите на секционните избирателни комисии в София и членовете на комисиите са си тръгнали. "Чакаме да се сканират протоколи, да се потвърдят разписките и когато резултатът е готов, ще го предадем на ЦИК и ще излезем с решение кой е избран и кой отива на балотаж", обясни председателят на ОИК - София, Полина Витанова пред "Дневник". Тя посочи, че в протоколите е имало грешки, но според нея те няма да се отразят на изборния резултат. Приемането на протоколите продължи над 20 часа и бе забавено и затруднено заради допуснатите грешки. Още вчера Витанова обясни, че почти всяка секция има поне един сгрешен протокол." - в. "Дневник".



"Евродепутатът от Демократична България Радан Кънев определи във ФБ профила си като екзотична идея, че, ако Мая Манолова се откаже от балотажа на местните избори, същото направи и третият класирал се - Борислав Игнатов, тогава четвъртият - Борис Бонев от "Спаси София", може да консолидира голям вот, който да победи Йорданка Фандъкова. Ето какво написа първо бившият лидер на ДСБ в социалната мрежа: "Между двата тура не е време за анализи и оценки, освен тези, които са подчинени на стратегия за балотажи. Демократичната общност (която очевидно не се изчерпва с Демократична България, въпреки сериозните резултати в някои големи градове) показа значителен, дори неочакван потенциал. Той може да се реализира на балотажите в: - районите на столицата; - Плевен; - Добрич; - Перущица; - Долна Оряховица (и множество други общини и населени места, където още се брои) Но искам много сериозно да подчертая, че промяната в София, на ниво "голяма община" е още възможна и градът ни може да има нов кмет. Промяната обаче не може да дойде с БСП. И името на новия кмет няма как да е Мая Манолова..." Няколко часа по-късно Кънев поясни: "Тъй като твърдението ми, че София може да има НОВ кмет, и той да не се казва Мая Манолова, предизвика интерес, нека уточня: Чл. 246 Ал.8 ИК (пардон - чл. 452 ал. 8 от новия ИК, малко наизуст писах) дава възможност и г-жа Манолова, и г-н Игнатов да се откажат от участие в балотажа. В такъв случай, срещу г-жа Фандъкова ще се изправи кандидат, който може с лекота да обедини целия опозиционен вот и да стане кмет. Това е безспорният победител от първия тур г-н Бонев. Така всички ще покажем, че наистина сме готови на жертви в името на промяната, че тя не е просто дума, платформа за партийно позициониране. И да, г-жа Манолова няма как да вземе София - на първи тур тя просто консолидира червения електорат. Взе гласове колкото Татяна Дончева или Георги Кадиев. Но тя все още има шанс да не бъде забравена като поредния червен кандидат, изгубил София. Може да докаже, че нейната кауза наистина е по-доброто управление на града. И за тази кауза е готова на жертви." ..." - в. "Сега".



"СДС към лидерите на Демократична България: Очакваме да подкрепите десния кандидат в София СДС се обърна с призив към лидерите на Демократична България Атанас Атанасов, Христо Иванов и Владислав Панев, в който се казва: Уважаеми лидери на Демократична България, Поздравяваме Ви за доброто представяне на първия тур на местните избори в София! Резултатите показаха, че гласовете на столичани за кандидатите на десницата са значително повече от тези за кандидата на задкулисието - Мая Манолова. Ние приемаме втория тур като сблъсък на дясната и демократична общност с яркия представител на ретроградната социалистическа партия и дългогодишно тяхно острие - Манолова, сега прикриваща се зад гражданите. Уважаеми лидери, С някои от вас вървяхме рамо до рамо в една партия - СДС. После сме били и конкуренти, и партньори. Имали сме и различия. Но никога по отношение на бившата компартия, сега изявяваща се като БСП. Защото нашите социалисти нямат нищо общо с европейските. Не се срамуват от Народния съд, не осъдиха престъпленията на комунизма, докараха държавата до три национални кризи през прехода. Не се отрекоха от миналото си, а първият конгрес на БСП продължи като броене последния на БКП. Да, те непрекъснато говорят за промяна - но винаги, когато имат възможност да я направят, изкарват хората на улицата. Това е партията, която на думи е евроатлантическа, а на дела - тегли към Евразия и Путин. Това са хората, които се кланят най-искрено на паметника на Съветската армия, а ние с Вас искаме да го махнем. Мислите ли, че Мая Манолова ще го направи, ако стане кмет?! Уважаеми лидери на Демократична България, Десницата в София има историческа мисия и дълг на 3 ноември - да избере кандидата на партия-член на ЕНП, почтен и компетентен досегашен кмет, в лицето на Йорданка Фандъкова. Другият избор означава подкрепа на БСП/БКП/! Можем ли дори и да си помислим, че след 30 години борба за демокрация с червената партия, ще я върнем на бял кон в синя София?! Сигурни сме, че не бихме го направили! Не бихме се прикрили зад призива "Гласувайте по съвест!" Очакваме от Вас, като отговорни хора, демократи и лидери, да призовете гласувалите за арх. Борислав Игнатов да подкрепят десния кандидат за София - Йорданка Фандъкова." - в. "24 часа".



Вестниците съобщават също, че е засечен руски шпионин, работил в посолството на Русия у нас.



"В посолството на Русия в София като първи секретар работи руски гражданин със статут на дипломат, който събира с цел да издаде на чужда държава информация, представляваща държавна тайна. Това обяви в съобщение до медиите прокуратурата. Малко по-късно Министерството на външните работи уточни, че дипломатът вече е напуснал България. От съобщението на прокуратурата се разбира, че след получаване на съответен сигнал от ДАНС за това в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за престъпление срещу републиката. Шпионската дейност е развивана от септември 2018 г. В резултат на проведените бързи действия по разследването, фактите в сигнала са потвърдени изцяло, посочва прокуратурата. Установено е, че действително от септември 2018 г., в продължение на близо година, гражданин на Руската федерация е осъществявал разузнавателна дейност, като е провеждал регулярни конспиративни срещи с български граждани, включително и с ръководен служител, разполагащ с достъп до класифицирана информация на България, ЕС и НАТО. Целта на срещите е била придобиване с разузнавателна цел на такава информация, включително и чрез предложения за материални облаги. Заради това, че по Виенската конвенция "дипломатическият агент се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава" той не е привлечен като обвиняем и наказателното производство е спряно. Главният прокурор Сотир Цацаров е уведомил министъра на външните работи Екатерина Захариева. Ръководеното от нея ведомство допълни, че при тази ситуация същия ден бе проведена среща с руския посланик, на която са обсъдени въпроси от двустранен интерес, включително и този. Срещата е преминала в конструктивна атмосфера. От българска страна е отправено искане руските институции да отзоват своя служител до края на деня днес - понеделник, и по информация на МВнР той вече е напуснал територията на България. Миналия месец с обвинения за шпионаж в полза на руски организации, но не и на руската държава, се сдоби председателят на движение "Русофили" Николай Малинов. Разследва се и влиянието на пенсионирания генерал от КГБ Леонид Решетников в политическия живот на страната. На 22 октомври в Москва Захариева (по информация на руския "Комерсант") е обсъдила шпионския скандал с "Русофили" с колегата си Сергей Лавров като го е уверила, че правителството няма нищо общо с него. Не е известно дали новите разкрития на прокуратурата са свързани с този случай. През септември в телевизионно интервю бившият външен министър на България в кабинета на НДСВ Соломон Паси беше изброил 68 руски шпиони в посолството в София. България се въздържа да гони руски дипломати след случая "Скрипал", а наскоро "Ню Йорк таймс" направи връзка между този случай и отравянето на българския оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев." - в. "Дневник".



"Боян Чуков: Щом службите ни разследват руски дипломат, имат основание Не мога да поставя под съмнение работата на нашите служби. Щом се е стигнало до това (разследване на руски дипломат за шпионаж), значи има основание", заяви външнополитическият анализатор Боян Чуков пред БТВ. Чуков коментира съобщението на МВнР за разследването на служител на руското посолство у нас от ДАНС и прокуратурата, като отбеляза, че в такива случаи има два варианта. Първият сценарий е уличеният дипломат да бъде изгонен шумно и това да бъде обявено показно в медиите, а другият вариант е да бъде помолена съответната легация да отзови своя служител тихомълком. В нашия случай има комбинация между двете, смята Чуков и отбелязва, че руският служител е бил отзован по договорка между България и Русия, но след това е съобщено в медиите за случилото се." - в. "Труд".



В. "Стандарт" съобщава, че "Фолксваген" може да реши да строи новия си завод в Словакия: "Германският концерн "Фолксваген" (Volkswagen) скоро трябва да реши къде да построи новите съоръжения за производство на средноголеми автомобили, след като замрази плановете за завод за 1,3 млрд. евро (1,4 млрд. долара) в Турция, пише специализираното издание "Отъмотив нюз Юръп", цитирано от БТА. Компанията може да реши в бъдеще да произвежда модела "Пасат" (Passat) в Словакия вместо в Турция, посочват източници.Надзорният съвет на "Фолксваген" трябва да се събере тази седмица, за да реши дали да продължи с планираната инвестиция. Концернът замрази плановете за вложенията в Турция на фона на международните критики срещу военната операция, която турската армия започна в Сирия, припомня изданието. Решението трябва да бъде взето бързо, тъй като автомобилостроителят иска заводът да заработи до октомври 2022 година, когато дейността в германския град Емден, където в момента се произвежда "Пасат", ще се пренасочи към изцяло електрически коли. Сред решенията, които се обсъждат, е производството на средноголемия модел да бъде прехвърлено към огромния завод на концерна в Братислава, Словакия, посочват източници пред изданието "Аутомобилвохе". Моделите, произвеждани в словашкия завод, включват "Туарег" (Touareg) и "Ауди" Кю 7 (Audi Q7), автомобили с висока проходимост, компактните "Фолскваген ъп" (VW Up), "Сеат Мии" (Seat Mii) и "Шкода Ситигоу" (Skoda Citigo). Планира се производството на миниколите в завода постепенно да бъде спряно, тъй като този пазарен сегмент е в упадък, което ще освободи производствен капацитет. След замразяването на плановете за Турция сега България, Румъния и Сърбия се надяват, че "Фолксваген" ще се върне към "краткия списък" от възможни локации, който включваше тези балкански страни и Северна Африка, отбелязва изданието." Местните избори остават тема номер едно за всекидневниците."ВАРНА - Балотаж на кантар Досегашният кмет на града Иван Портних печели 49,31% от гласовете при обработени 93,50% от протоколите, съобщи ЦИК. На огромна дистанция след него са Костадин Костадинов (Възраждане) с 14,30% и Анелия Клисарова (БСП) с 14,06%. Тъй като резултатите на Костадинов и Клисарова са твърде близки, трябва да се изчака обработката на всичик протоколи, за да е ясно ще има ли нова надпревара в неделя и ако да - кой ще се яви срещу Портних ВИДИН - Ценков vs. Ценков Ценков срещу Цеков. Това ще е дуелът във Видин в неделя. При обработени 100% протоколи първи е досегашният кмет Огнян Ценков, когото ГЕРБ издигна за нов мандат и който спечели 32.12%. Срещу него ще се състезава Цветан Ценков от Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР). Той взе 30.41 % от гласовете. БЛАГОЕВГРАД - Челен сблъсък ГЕРБ - БСП Челен сблъсък ГЕРБ - БСП в Благоевград. На балотажа ще се състезават досегашният кмет Атанас Камбитов (ГЕРБ) и Румен Томов от БСП. При обработени 100% протоколи Камбитов има 25.65%, а Томов - 20,50%.ДОБРИЧ - Слаба надежда за ГЕРБ Надеждата на ГЕРБ за Добрич - кандидатката Надежда Петкова, се стопи след първия тур. Тя получи 29.46% и ще ес яви на балотажа срещу досегашния кмет Йордан Йорданов от Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН). Подкрепата за него обаче е почти двойна. При 100% обработени протоколи тя е 41.22% ЛОВЕЧ - Тежък дамски дуел В Ловеч при обработени 100% протоколи сили ще мерят Корнелия Маринова от ГЕРБ с 28.82% и Радина Банкова от БСП с 26.30%. ПЕРНИК - БСП диша във врата на Церовска Много оспорвана битка предстои на досегашната кметица на Перник Вяра Церовска. Резултатите от първия тур дават знак за инфарктен балотаж ГЕРБ - БСП. При обработени 92.70% протоколи за Церовска бюлетини са пуснали 40.50% от перничани. Подкрепата си за Станислав Иванов Владимиров от БСП са дали същия брой хора - 40.00%. ПЛЕВЕН - Трудна битка Трудна за ГЕРБ ще е и битката за Плевен. Срещу досегашния кмет Георг Спартански управляващите издигнаха областния управител Мирослав Петров. Въпреки огромните очаквания към него обаче той остана втори с 30,12%. Спартански, който е издигнат от Инициативен комитет - ОБЩИНА ПЛЕВЕН, бе подкрепен от с 37 на сто от плевенчани. ПЛОВДИВ - Зико срещу Славчо Здравко Димитров, кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пловдив спечели 36.14%. Най-големият обрат в изборната нощ обаче дойде именно под тепетата и то не за първото, а за второ място. Социолозите часове наред тръбяха, че на балотаж отива Дани Каназирева, докато накрая се оказа, че второто място е за кандидата на ВМРО и НФСБ Славчо Атанасов. При 100% обработени протоколи той има 16.15%. РАЗГРАД - БСП поведе на ГЕРБ БСП има всички шансове да вземе Разград на балотажа. Оспорваната битка там приключи с факта, че кандидатът на социалистите Денчо Бояджиев излезе едни гърди пред сегашният кмет Валентин Василев (ГЕРБ) Бояджиев, който получи 25.38% от гласовете, бе кмет на града преди Василев. Кандидатът на ГЕРБ има при 100% обработени протоколи 24.36%. Дуелът в неделя ще е кървав. РУСЕ - Гордостта на БСП Резултатът в Русе е гордостта на БСП от първия тур на местните избори. Кандидатът на социалистите - депутатът Пенчо Милков излезе с огромна преднина пред претендентката на ГЕРБ Диана Иванова. Милков, който е подкрепен от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи) има 35.16%, Иванова взе едва 25.13%. СИЛИСТРА - Огромна преднина за ГЕРБ Съвсем малко не достигна на досегашния кмет на града д-р Юлиян Найденов да спечели нов мандат още на първи тур. При обработени 100% протоколи той има 48.51% от гласовете. В неделя срещу него ще играе станалият известен като евродепутат 15/15 Момчил Неков от Местна коалиция БСП за България (БСП за България, НДСВ, ДРП Българската пролет, МИР). Той получи 29.02% от гласовете. СЛИВЕН - Дежа вю Дежа вю битка ще има в Сливен. Сегашният кмет Стефан Радев (ГЕРБ) отива на балотаж с предишния градоначалник ген. Кольо Милев от БСП. На Радев също не му достигна малко, за да спечели от раз. При 100% обработени протоколи той има 48,47%, а Милев - 24.33%. СМОЛЯН - Неочакван балотаж за БСП Стефан Сабрутев неочаквано зарадва БСП. Той се класира за балотажа, получавайки 21,46 на сто от гласовете. Така Сабрутев измести с малко кандидата на Новото време Кирил Хаджихристев, за когото в изборната нощ всички твърдяха, че е сигурен играч на втория тур. Балотажът ще е особено тежък за досегашния кмет Николай Мелемов, който постигна едва 39.84% подкрепа. Прогнозите сочат като несигурно оставането му на поста, особено ако гласовете на Новото време се прелеят към Сабрутев. ТЪРГОВИЩЕ - Големи шансове за ДПС Балотажът в Търговище ще е един от най-интересните. Кандидатът на ГЕРБ - досегашният кмет д-р Дарин Димитров не успя да спечели на първи тур, въпреки че първите резултати в изборната нощ сочеха именно това. При обработени 100% протоколи се оказа, че той има 48.43%. Срещу него излиза Хамди Илиязов от ДПС, която направи много добър резултат - 37.36% и според прогнозите има шансове за успех. ШУМЕН - Оспорвана надпревара Оспорвана ще е надпреварата в Шумен. При обработени 99.28% протоколи досегашният кмет Любомир Христов от ГЕРБ получава 32.35%, а Венцислав Венков от БСП е с 22.02%. Социалистите обаче са си поставили за цел да мобилизират широка подкрепа около Венков и да обърнат резултата в своя полза. ЯМБОЛ - Болката на ГЕРБ Ямбол остава болката на ГЕРБ в тези местни избори. Управляващата партия загуби града, но кой ще го управлява - кандидатът на партия "Пряка демокрация" Валентин Ревански или социалистката Катя Георгиева, ще стане ясно в неделя. Ревански има огромна преднина - 40,18 на сто при 100% обработени протоколи. Георгиева е с 21.54%. ПАЗАРДЖИК - Сблъсък на местни коалиции В Пазарджик при обработени 100% протоколи първото място е за Тодор Попов от Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ с 44.72%. Второто място е за Благо Солов от Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ (Земеделски народен съюз, Партия на зелените, Социалдемократическа партия, НФСБ, Движение за радикална промяна "Българска пролет"). Солов има 18.90%." - в. "Стандарт"."Работата в зала "Арена Армеец" е приключила. Вече са приети протоколите на секционните избирателни комисии в София и членовете на комисиите са си тръгнали. "Чакаме да се сканират протоколи, да се потвърдят разписките и когато резултатът е готов, ще го предадем на ЦИК и ще излезем с решение кой е избран и кой отива на балотаж", обясни председателят на ОИК - София, Полина Витанова пред "Дневник". Тя посочи, че в протоколите е имало грешки, но според нея те няма да се отразят на изборния резултат. Приемането на протоколите продължи над 20 часа и бе забавено и затруднено заради допуснатите грешки. Още вчера Витанова обясни, че почти всяка секция има поне един сгрешен протокол." - в. "Дневник"."Евродепутатът от Демократична България Радан Кънев определи във ФБ профила си като екзотична идея, че, ако Мая Манолова се откаже от балотажа на местните избори, същото направи и третият класирал се - Борислав Игнатов, тогава четвъртият - Борис Бонев от "Спаси София", може да консолидира голям вот, който да победи Йорданка Фандъкова. Ето какво написа първо бившият лидер на ДСБ в социалната мрежа: "Между двата тура не е време за анализи и оценки, освен тези, които са подчинени на стратегия за балотажи. Демократичната общност (която очевидно не се изчерпва с Демократична България, въпреки сериозните резултати в някои големи градове) показа значителен, дори неочакван потенциал. Той може да се реализира на балотажите в: - районите на столицата; - Плевен; - Добрич; - Перущица; - Долна Оряховица (и множество други общини и населени места, където още се брои) Но искам много сериозно да подчертая, че промяната в София, на ниво "голяма община" е още възможна и градът ни може да има нов кмет. Промяната обаче не може да дойде с БСП. И името на новия кмет няма как да е Мая Манолова..." Няколко часа по-късно Кънев поясни: "Тъй като твърдението ми, че София може да има НОВ кмет, и той да не се казва Мая Манолова, предизвика интерес, нека уточня: Чл. 246 Ал.8 ИК (пардон - чл. 452 ал. 8 от новия ИК, малко наизуст писах) дава възможност и г-жа Манолова, и г-н Игнатов да се откажат от участие в балотажа. В такъв случай, срещу г-жа Фандъкова ще се изправи кандидат, който може с лекота да обедини целия опозиционен вот и да стане кмет. Това е безспорният победител от първия тур г-н Бонев. Така всички ще покажем, че наистина сме готови на жертви в името на промяната, че тя не е просто дума, платформа за партийно позициониране. И да, г-жа Манолова няма как да вземе София - на първи тур тя просто консолидира червения електорат. Взе гласове колкото Татяна Дончева или Георги Кадиев. Но тя все още има шанс да не бъде забравена като поредния червен кандидат, изгубил София. Може да докаже, че нейната кауза наистина е по-доброто управление на града. И за тази кауза е готова на жертви." ..." - в. "Сега"."СДС към лидерите на Демократична България: Очакваме да подкрепите десния кандидат в София СДС се обърна с призив към лидерите на Демократична България Атанас Атанасов, Христо Иванов и Владислав Панев, в който се казва: Уважаеми лидери на Демократична България, Поздравяваме Ви за доброто представяне на първия тур на местните избори в София! Резултатите показаха, че гласовете на столичани за кандидатите на десницата са значително повече от тези за кандидата на задкулисието - Мая Манолова. Ние приемаме втория тур като сблъсък на дясната и демократична общност с яркия представител на ретроградната социалистическа партия и дългогодишно тяхно острие - Манолова, сега прикриваща се зад гражданите. Уважаеми лидери, С някои от вас вървяхме рамо до рамо в една партия - СДС. После сме били и конкуренти, и партньори. Имали сме и различия. Но никога по отношение на бившата компартия, сега изявяваща се като БСП. Защото нашите социалисти нямат нищо общо с европейските. Не се срамуват от Народния съд, не осъдиха престъпленията на комунизма, докараха държавата до три национални кризи през прехода. Не се отрекоха от миналото си, а първият конгрес на БСП продължи като броене последния на БКП. Да, те непрекъснато говорят за промяна - но винаги, когато имат възможност да я направят, изкарват хората на улицата. Това е партията, която на думи е евроатлантическа, а на дела - тегли към Евразия и Путин. Това са хората, които се кланят най-искрено на паметника на Съветската армия, а ние с Вас искаме да го махнем. Мислите ли, че Мая Манолова ще го направи, ако стане кмет?! Уважаеми лидери на Демократична България, Десницата в София има историческа мисия и дълг на 3 ноември - да избере кандидата на партия-член на ЕНП, почтен и компетентен досегашен кмет, в лицето на Йорданка Фандъкова. Другият избор означава подкрепа на БСП/БКП/! Можем ли дори и да си помислим, че след 30 години борба за демокрация с червената партия, ще я върнем на бял кон в синя София?! Сигурни сме, че не бихме го направили! Не бихме се прикрили зад призива "Гласувайте по съвест!" Очакваме от Вас, като отговорни хора, демократи и лидери, да призовете гласувалите за арх. Борислав Игнатов да подкрепят десния кандидат за София - Йорданка Фандъкова." - в. "24 часа".Вестниците съобщават също, че е засечен руски шпионин, работил в посолството на Русия у нас."В посолството на Русия в София като първи секретар работи руски гражданин със статут на дипломат, който събира с цел да издаде на чужда държава информация, представляваща държавна тайна. Това обяви в съобщение до медиите прокуратурата. Малко по-късно Министерството на външните работи уточни, че дипломатът вече е напуснал България. От съобщението на прокуратурата се разбира, че след получаване на съответен сигнал от ДАНС за това в Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство за престъпление срещу републиката. Шпионската дейност е развивана от септември 2018 г. В резултат на проведените бързи действия по разследването, фактите в сигнала са потвърдени изцяло, посочва прокуратурата. Установено е, че действително от септември 2018 г., в продължение на близо година, гражданин на Руската федерация е осъществявал разузнавателна дейност, като е провеждал регулярни конспиративни срещи с български граждани, включително и с ръководен служител, разполагащ с достъп до класифицирана информация на България, ЕС и НАТО. Целта на срещите е била придобиване с разузнавателна цел на такава информация, включително и чрез предложения за материални облаги. Заради това, че по Виенската конвенция "дипломатическият агент се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава" той не е привлечен като обвиняем и наказателното производство е спряно. Главният прокурор Сотир Цацаров е уведомил министъра на външните работи Екатерина Захариева. Ръководеното от нея ведомство допълни, че при тази ситуация същия ден бе проведена среща с руския посланик, на която са обсъдени въпроси от двустранен интерес, включително и този. Срещата е преминала в конструктивна атмосфера. От българска страна е отправено искане руските институции да отзоват своя служител до края на деня днес - понеделник, и по информация на МВнР той вече е напуснал територията на България. Миналия месец с обвинения за шпионаж в полза на руски организации, но не и на руската държава, се сдоби председателят на движение "Русофили" Николай Малинов. Разследва се и влиянието на пенсионирания генерал от КГБ Леонид Решетников в политическия живот на страната. На 22 октомври в Москва Захариева (по информация на руския "Комерсант") е обсъдила шпионския скандал с "Русофили" с колегата си Сергей Лавров като го е уверила, че правителството няма нищо общо с него. Не е известно дали новите разкрития на прокуратурата са свързани с този случай. През септември в телевизионно интервю бившият външен министър на България в кабинета на НДСВ Соломон Паси беше изброил 68 руски шпиони в посолството в София. България се въздържа да гони руски дипломати след случая "Скрипал", а наскоро "Ню Йорк таймс" направи връзка между този случай и отравянето на българския оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев." - в. "Дневник"."Боян Чуков: Щом службите ни разследват руски дипломат, имат основание Не мога да поставя под съмнение работата на нашите служби. Щом се е стигнало до това (разследване на руски дипломат за шпионаж), значи има основание", заяви външнополитическият анализатор Боян Чуков пред БТВ. Чуков коментира съобщението на МВнР за разследването на служител на руското посолство у нас от ДАНС и прокуратурата, като отбеляза, че в такива случаи има два варианта. Първият сценарий е уличеният дипломат да бъде изгонен шумно и това да бъде обявено показно в медиите, а другият вариант е да бъде помолена съответната легация да отзови своя служител тихомълком. В нашия случай има комбинация между двете, смята Чуков и отбелязва, че руският служител е бил отзован по договорка между България и Русия, но след това е съобщено в медиите за случилото се." - в. "Труд".В. "Стандарт" съобщава, че "Фолксваген" може да реши да строи новия си завод в Словакия: "Германският концерн "Фолксваген" (Volkswagen) скоро трябва да реши къде да построи новите съоръжения за производство на средноголеми автомобили, след като замрази плановете за завод за 1,3 млрд. евро (1,4 млрд. долара) в Турция, пише специализираното издание "Отъмотив нюз Юръп", цитирано от БТА. Компанията може да реши в бъдеще да произвежда модела "Пасат" (Passat) в Словакия вместо в Турция, посочват източници.Надзорният съвет на "Фолксваген" трябва да се събере тази седмица, за да реши дали да продължи с планираната инвестиция. Концернът замрази плановете за вложенията в Турция на фона на международните критики срещу военната операция, която турската армия започна в Сирия, припомня изданието. Решението трябва да бъде взето бързо, тъй като автомобилостроителят иска заводът да заработи до октомври 2022 година, когато дейността в германския град Емден, където в момента се произвежда "Пасат", ще се пренасочи към изцяло електрически коли. Сред решенията, които се обсъждат, е производството на средноголемия модел да бъде прехвърлено към огромния завод на концерна в Братислава, Словакия, посочват източници пред изданието "Аутомобилвохе". Моделите, произвеждани в словашкия завод, включват "Туарег" (Touareg) и "Ауди" Кю 7 (Audi Q7), автомобили с висока проходимост, компактните "Фолскваген ъп" (VW Up), "Сеат Мии" (Seat Mii) и "Шкода Ситигоу" (Skoda Citigo). Планира се производството на миниколите в завода постепенно да бъде спряно, тъй като този пазарен сегмент е в упадък, което ще освободи производствен капацитет. След замразяването на плановете за Турция сега България, Румъния и Сърбия се надяват, че "Фолксваген" ще се върне към "краткия списък" от възможни локации, който включваше тези балкански страни и Северна Африка, отбелязва изданието." Днес+ Запази и Сподели