Още снимки: test Емилия Кларк, рожденият й ден и гостите от от Game of Thrones Кит Харингтън и Джейсън Момоа На 25-и октомври Емилия Кларк навърши 33 години, а празненствата започнаха няколко дни по-рано и май са продължили целия уикенд. Не крием симпатиите си към британското миньонче, което научихме покрай ролята на Денерис Таргариен в Game of Thrones. И именно с някои от колегите си от сериала тя изкара рождения си ден.



По времето, когато Кларк промоутира последния си филм Last Christmas в Лондон, тя успя да отбележи юбилея си в компанията на Кит Харингтън и Джейсън Момоа. Към тях по-късно се присъединиха актьорите Дейвид Мумени и Лола Фриърс.



Малко по-рано Емилия Кларк и Джейсън Момоа участваха в телевизионното предаване The Graham Norton Show, където се засякоха с Камила Кабейо. Тя се оказа запален фен на Game of Thrones и засвидетелства любовта си към Халеси подобаващо. /lifestyle.bg На 25-и октомври Емилия Кларк навърши 33 години, а празненствата започнаха няколко дни по-рано и май са продължили целия уикенд. Не крием симпатиите си към британското миньонче, което научихме покрай ролята на Денерис Таргариен в Game of Thrones. И именно с някои от колегите си от сериала тя изкара рождения си ден.По времето, когато Кларк промоутира последния си филм Last Christmas в Лондон, тя успя да отбележи юбилея си в компанията на Кит Харингтън и Джейсън Момоа. Към тях по-късно се присъединиха актьорите Дейвид Мумени и Лола Фриърс.Малко по-рано Емилия Кларк и Джейсън Момоа участваха в телевизионното предаване The Graham Norton Show, където се засякоха с Камила Кабейо. Тя се оказа запален фен на Game of Thrones и засвидетелства любовта си към Халеси подобаващо. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели