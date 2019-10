Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Литекс, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Бреша

09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Арда, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сасуоло

11:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International - финал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Film Plus: Пряко: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън (WTA World Tour Finals)

14:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Борнемут, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Байер Леверкузен Трета среща от груповата фаза

14:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач /п/

16:00 Max Sport 3: АяксТВ: Аякс - Челси Трета среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

17:45 Diema Sport: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Маями Хийт, мач от НБА /п/

18:00 BNT 3: Футбол: Франция - Чили - среща от световното първенство за юноши до 17 г.

18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Олимпиакос - Байерн Мюнхен Трета среща от груповата фаза за Шампионска лига 2019/20г.

18:05 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:45 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 9 кръг

20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА /п/

21:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Ювентус

21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Ейбар (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, директно

21:50 BNT 3: Футбол: Испания - Аржентина - среща от световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Витория /Бразилия/

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

23:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Парма

23:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

23:30 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод /п/

23:30 Film Plus: Тенис: WTA Finals Shenzhen, Шънджън (WTA World Tour Finals - повторение)

