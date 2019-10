Още снимки: test Чешкият бизнесмен Петр Келнер купува Би Ти Ви и компанията майка СМЕ за 2,1 милиарда долара СМЕ ще бъде придобита от фонда PPF за близо 2,1 милиарда долара, съобщиха официално от компанията на сайта си късно вечерта на 27 октомври.



Фондът е собственост на чешкия бизнесмен Петр Келнер, който купува Би Ти Ви и още 4 телевизии в Румъния, Словения, Чехия и Словакия - всичките собственост на американската компания "Сентръл Юропиън медия ентърпрайзис" (СМЕ).



СМЕ е подписала окончателно споразумение за сделката с дъщерната компания на PPF Group - N.V. Според условията на споразумението акционерите в СМЕ ще получат по 4,58 долара на акция. Сумата е с 32% повече от цената за акция на 25 март 2019 г., когато компанията обявява, че започва процес за търсене на стратегически алтернативи за развитието си.



Новият собственик вероятно ще запази тв дейността на местните компании, които придобива. Поне така се разбира от общо изявление на главните изпълнителни директори на СМЕ Майкъл дел Нин и Кристоф Майнуш, които казват: "През последните 6 години, докато трансформирахме бизнеса и постигнахме продължителен и изумителен растеж в приходите, главният ни фокус беше върху създаването на добавена стойност за нашите акционери. Тази транзакция, която е кулминацията на усилията ни, е правилна и добра за тях, като същевременно е и задоволителен завършек на една от най-успешните промени в собствеността на водеща медийна компания в наши дни. Изключително доволни сме, че PPF Group, която оперира успешно в много индустрии, споделя нашето виждане за значението на местното съдържание и неговата способност да привлича голяма аудитория към телевизията."



Споразумението е одобрено от Борда на директорите на СМЕ. Най-големият акционер в дружеството - американската компания AT&T Inc., също е дала съгласието си в полза на сделката.



Придобиването се очаква да бъде завършено в средата на 2020 г. след поредица от регулаторни одобрения.



