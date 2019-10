Още снимки: test Един шот от това уиски струва колкото чисто ново Porsche 911 Бутилка шотландско уиски от 1926 година счупи световния рекорд, като бе продадена за невероятните $1,9 милиона по време на ауцкион в Лондон.



Така един шот от него струва над $100 000. За сравнение - чисто ново Porsche 911 Carrera започва от $97 000.



Рекордната цена бе дадена за бутилка едномалцово "The Macallan Fine and Rare 60-year-old 1926". То е дестилирано през 1926 и е престояло в бъчви 60 години преди да бъде бутилирано през 1986 г.



Sotheby's, най-големият аукционер в света, съобщи, че това е най-високата цена плащана за бутилка уиски или друга напитка. От Гинес все още не са потвърдили.



Уискито бе продадено за три пъти повече, отколкото бе цената на едно от най-скъпите френски вина, което намери купувач в Ню Йорк преди година.



Бутилка от същото уиски е било продадено за 5 000 паунда - или около 7 500 долара - през 1987 година. Това означава възвръщаесмот от 29 000 процента за 32 години, или средно по 20 процента годишно.



