Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата /п/

09:15 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

11:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Реал Мадрид Трета среща от груповата фаза

11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Баскетболни върхове

12:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

12:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Шефилд Уензди, мач от Чемпиъншип /п/

12:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Арда, мач от efbet Лига, директно

13:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

13:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сасуоло

14:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Петра Мартич (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

14:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Кьолн

15:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от efbet Лига, директно

15:20 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Ювентус

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Лайпциг, директно

16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

17:10 BNT 3: Арена футбол

17:20 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Унион Берлин

18:55 BNT 2: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Парма

19:20 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Вердер Бремен, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Челси, мач от английската Висша лига, директно

20:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Баскетболни върхове

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

20:50 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:45 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Бреша

21:50 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал, повторение)

22:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 16-и епизод /п/

22:50 BNT 3: Футбол: Бразилия - Канада - среща от световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Бразилия

23:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата /п/09:15 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Еспаньол, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"10:00 Nova Sport: Футбол: Барнзли - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/11:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор11:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Галатасарай - Реал Мадрид Трета среща от груповата фаза11:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Баскетболни върхове12:00 Diema Sport: Студио "Футбол", директно12:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Мадисън Кийс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier - финал, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Шефилд Уензди, мач от Чемпиъншип /п/12:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Арда, мач от efbet Лига, директно13:00 Ring.BG: Великата футболна сцена13:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Сасуоло14:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Петра Мартич (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)14:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно14:30 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига, директно15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Кьолн15:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Славия, мач от efbet Лига, директно15:20 BNT 3: Футбол: Партизан - Манчестър Юнайтед, среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"16:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - финал, повторение)16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Ювентус16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Лайпциг, директно16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно17:10 BNT 3: Арена футбол17:20 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Арина Сабаленка (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Рилски спортист - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Унион Берлин18:55 BNT 2: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"19:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига, директно19:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Парма19:20 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Вердер Бремен, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Челси, мач от английската Висша лига, директно20:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Баскетболни върхове20:30 Ring.BG: Звездите на футбола20:50 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:45 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Бреша21:50 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - финал, повторение)22:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 16-и епизод /п/22:50 BNT 3: Футбол: Бразилия - Канада - среща от световното първенство за юноши до 17 г. пряко предаване от Бразилия23:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"