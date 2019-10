Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Няма как тази седмица да не започнем със Селена Гомес, която пусна не едно, а цели две нови парчета. Още повече че в заглавията и текстовете и на двете феновете видяха скрит подтекст, насочен към Джъстин и Хейли Бийбър. Дали е така, или не, само Селена си знае. От двете, ние пък си избрахме "Look At Her Now" - защото е по-танцувална.



Продължаваме с общата песен на Лизо и Ариана Гранде - ремикс на парчето "Good As Hell", част от дебютния мини албум на Лизо от 2016 г. Coconut Oil.



И след двете прекрасни дами, следват едни също толкова прекрасни господа - Coldplay. Те също представиха два сингъла от новия си албум Everyday Life, който трябва да се появи на музикалния пазар на 22 ноември.



Първите детайли около Everyday Life разбрахме по-рано тази седмица, когато групата изпрати по пощата написани на ръка бележки до 500 от феновете си из целия свят. От "Orphans" и "Arabesque", които са налични за слушане в YouTube, ние си избрахме втората.



След като миналата седмица Jojo ни зарадва с "Joanna", определена като "красива, докосваща, удовлетворяваща феновете чудесна работа" (от GQ) и "брутално честна" (от Vulture), тази певицата ни изненада с още една песен - "Sabotage" с участието на CHIKA.



Завършваме с Кеша, която представи на света "Raising Hel". Песента е от предстоящия албум на 32-годишната американка High Road, който ще съдържа 14 парчета и ще излезе на 10 януари 2020 г. - три години след последния й Rainbow. /lifestyle.bg