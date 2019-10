Още снимки: test „Ирландецът”, Чарлз Бранд, The Irishman и книгата, на която е базиран филмът на Netflix Съвсем малко повече от месец остава докато Netflix пуснат в платформата си The Irishman. Това е може би най-очакваният от нас филм до края на тази година (като изключим коледните, разбира се, защото сме луди на тази тема).



Нямаме търпение да видим какво са ни подготвили Мартин Скорсезе, Робърт де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши в очаквания да надхвърли три часа и половина филм.



Нямаме търпение също така да прочетем и книгата на Чарлз Бранд, на която е базиран The Irishman - "I Heard You Paint Houses: Frank "The Irishman" Sheeran & Closing the Case on Jimmy Hoffa".



Добрата новина е, че вече е преведена на български от Богдан Русев и е пусната в продажба. Българското заглавие е много по-кратко и простичко - "Ирландецът".



"Ирландецът" представлява изповедта на Франк Шийран, по-познат като Ирландеца. Той е ветеран от Втората световна война, която го променя драстично и след завръщането си започва да се занимава с поръчкови убийства.



Разказът се простира над няколко десетилетия от живота на Шийран, проследява изкачването му в престъпната йерархия, както и връзките, които завързва, с политически и синдикални лидери.



Пред Бранд Ирландеца споделя и за отношенията си с Джими Хофа, който е един от най-дейните синдикални лидери и активисти в САЩ през XX век. Хофа обаче изчезва безследно в средата на 70-те години на миналия век и именно Франк Шийран е смятан за отговорен.



