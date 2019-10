Още снимки: test YouTube, A Heist With Markiplier и първата интерактивна продукция на платформата Интерактивните видео продукции са все още прохождаща, но доста обещаваща ниша за платформи като YouTube и Netflix.



Първата по-голяма такава продукция бе "Black Mirror: Bandersnatch", в която зрителите имаха възможността да направляват решенията на главния герой и по този начин максимално да се доближат до действието.



Вчера YouTube пусна първия трейлър на собствения си опит за подобен продукт, който се нарича "A Heist With Markiplier".



Markiplier е един от най-големите създатели на съдържание в YouTube, като през 2017 г. самият той създаде подобна късометражна продукция, в която зрителите можеха да контролират развоя на романтична вечеря с ютюбъра.



Сегашният проект на Markiplier с YouTube oбаче обещава да бъде доста по-задълбочен и вълнуващ.



Сценарият се върти около обир, който може да има 31 различни края и се състои от общо 61 видеа, кореспондиращи с различните възможности на развитие на сюжета.



Зрителите ще могат да избират какво да се случва в хода на събитията и да изберат дали Markiplier ще живее, или ще умре.



