Пенсионер простреля момче с газов пистолет
24.10.2019 12.36
72-годишен мъж простреля с газов пистолет непълнолетно момче във варненското село Слънчево, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Сигнал за инцидента постъпил в полицията около 3.30 часа снощи. След като започнало разследване, извършителят бил задържан за 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
По информация на Нова телевизия пострадалият е 16-годишен. Засегнат е черният му дроб. Младежът е опериран и е настанен в реанимация в стабилно състояние в МБАЛ "Св. Анна" във Варна.
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