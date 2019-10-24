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Пенсионер простреля момче с газов пистолет

24.10.2019 12.36

72-годишен мъж простреля с газов пистолет непълнолетно момче във варненското село Слънчево, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента постъпил в полицията около 3.30 часа снощи. След като започнало разследване, извършителят бил задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

По информация на Нова телевизия пострадалият е 16-годишен. Засегнат е черният му дроб. Младежът е опериран и е настанен в реанимация в стабилно състояние в МБАЛ "Св. Анна" във Варна.

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