Още снимки: test Пенсионер простреля момче с газов пистолет 72-годишен мъж простреля с газов пистолет непълнолетно момче във варненското село Слънчево, съобщават от Областната дирекция на МВР.



Сигнал за инцидента постъпил в полицията около 3.30 часа снощи. След като започнало разследване, извършителят бил задържан за 24 часа.



По случая е образувано досъдебно производство.



По информация на Нова телевизия пострадалият е 16-годишен. Засегнат е черният му дроб. Младежът е опериран и е настанен в реанимация в стабилно състояние в МБАЛ "Св. Анна" във Варна. 72-годишен мъж простреля с газов пистолет непълнолетно момче във варненското село Слънчево, съобщават от Областната дирекция на МВР.Сигнал за инцидента постъпил в полицията около 3.30 часа снощи. След като започнало разследване, извършителят бил задържан за 24 часа.По случая е образувано досъдебно производство.По информация на Нова телевизия пострадалият е 16-годишен. Засегнат е черният му дроб. Младежът е опериран и е настанен в реанимация в стабилно състояние в МБАЛ "Св. Анна" във Варна. Днес+ Запази и Сподели



