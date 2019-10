Още снимки: test Петролните гиганти похарчили €250 млн. за лобизъм в ЕС Петте най-големи публични газови и петролни компании и търговски групи, които ги представляват, са похарчили 250 милиона евро за лобизъм в ЕС от 2010 г., обявиха екоорганизации, цитирани от АФП.



Изследването показва, че BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и Total, както и търговските групи, действащи от тяхно име, са провели най-малко 327 срещи на високо равнище с представители на Европейската комисия, откакто Жан-Клод Юнкер оглави Комисията през 2014 г., което означава средно повече от една среща на седмица.



Откритията са от публично огласени документи. Компаниите, които са отговорили на молба за коментар, казват, че няма конфликт на интереси с проведените срещи.



Но природозащитни организации смятат, че изхарчените пари за достъп до представители на Комисията показват, че петролните и газови компании са се опитвали да окажат влияние върху решенията на Брюксел.



Паское Сабидо от организацията Corporate Europe коментира, че действията на компаниите са с цел отлагане, отслабване и париране на така необходимите действия за защита на климата. ЕС е разглеждан като един от световните лидери що се отнася до действията за климата.



Разследването на Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe и Greenpeace е установило, че петте компании са декларирали 123,3 милиона евро за лобиране в ЕС между 2010 и 2018 г.Търговските асоциации, представляващи тези компании, са похарчили допълнително 128 милиона евро през същия период.



