Още снимки: test Дрейк на 33 Днес, 24 октомври, рожден ден празнува канадският изпълнител Дрейк.



Обри Дрейк Греъм е цялото му име.

Торонто, Канада - там е роден.

Баща му и чичо му също са музиканти.

15 години - на толкова участва в канадския комедиен сериал "Деграси: Следващото поколение".

Лил Уейн и музикалната му компания слагат старт на кариерата на Дрейк.

2010 - това е годината, в която излиза първият му албум, дебютирал под номер едно в Billboard 200.

Риана - с нея ходи от 2009 г. до 2016 г.

Крис Браун е името на рапъра, с когото Дрейк се скарва жестоко, заради Риана.

Нина Добрев пък участва в един от клиповете му - към песента "I'm Upset".



N.E.R.D. е любимата му група.

Фарел Уилямс и Дензъл Уошингтън са известните личности, на които се възхищава.

A&S е името на марката дрехи, които планува да пусне на пазара.

5 са издадените му албуми до момента.

27 са номинациите му за Грами.

3 пък са статуетките, които печели.

10 милиона продадени албума има по света.

86 милиона пък са продадените му песни.

35 милиона долара - на толкова е оценено нетното му състояние.



Торонто Раптърс е баскетболният отбор, на който Дрейк е голям фен.

McDonalds обича да похапва.

Син на три месеца има рапърът от порно звездара Софи Брусо.

Алиша Кейс и Джейми Фокс са сред изпълнителите, за които е писал песни.

Итън от "Ледена епоха 4: Континентален дрейф" всъщност е с гласа на Дрейк.

"In my feelings" е името на песента, която се превърна в една от най-слушаните и доведе до истерията по т.нар. предизвикателство Kiki Challenge. Днес, 24 октомври, рожден ден празнува канадският изпълнител Дрейк.Обри Дрейк Греъм е цялото му име.Торонто, Канада - там е роден.Баща му и чичо му също са музиканти.15 години - на толкова участва в канадския комедиен сериал "Деграси: Следващото поколение".Лил Уейн и музикалната му компания слагат старт на кариерата на Дрейк.2010 - това е годината, в която излиза първият му албум, дебютирал под номер едно в Billboard 200.Риана - с нея ходи от 2009 г. до 2016 г.Крис Браун е името на рапъра, с когото Дрейк се скарва жестоко, заради Риана.Нина Добрев пък участва в един от клиповете му - към песента "I'm Upset".N.E.R.D. е любимата му група.Фарел Уилямс и Дензъл Уошингтън са известните личности, на които се възхищава.A&S е името на марката дрехи, които планува да пусне на пазара.5 са издадените му албуми до момента.27 са номинациите му за Грами.3 пък са статуетките, които печели.10 милиона продадени албума има по света.86 милиона пък са продадените му песни.35 милиона долара - на толкова е оценено нетното му състояние.Торонто Раптърс е баскетболният отбор, на който Дрейк е голям фен.McDonalds обича да похапва.Син на три месеца има рапърът от порно звездара Софи Брусо.Алиша Кейс и Джейми Фокс са сред изпълнителите, за които е писал песни.Итън от "Ледена епоха 4: Континентален дрейф" всъщност е с гласа на Дрейк."In my feelings" е името на песента, която се превърна в една от най-слушаните и доведе до истерията по т.нар. предизвикателство Kiki Challenge. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели