Кийра Найтли, Джеймс Райтън и второто им дете Дилайла Кийра Найтли обяви името на второто си дете - дъщеричката й се казва Дилайла. Тя я второ дете за британската актриса и музиканта Джеймс Райтън. По-голямото също е дъщеря и се казва Еди.



Найтли даде интервю за The Telegraph, в което казва, че си е позволила шестмесечна отпуска по майчинство. Прекъснала я е единствено за премиерата на последния си филм Official Secrets.



/lifestyle.bg