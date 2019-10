Още снимки: test Еверест и какво се случва със събрания от върха боклук След остри критики за състоянието на един от най-големите природни богатства - връх Еверест, правителството на Непал и планинарските групи тази година организираха шестседмично почистване.



Екип от 14 човека събра повече от 10 тона боклук, изкачвайки почти осем хиляди метра от базовия лагер до най-близкия лагер до върха. Всички отпадъци обаче бяха откарани до центровете за рециклиране в Катманду, за да им се вдъхне нов живот.



"Не е необходимо отпадъците да се разхищават", смята Набин Бикаш Махарджан от местната организация за рециклиране Blue Waste to Value (BW2V).



Тъй като те получават смесица от различни материали от Еверест - алуминий, стъкло, пластмаса, желязо, голяма част от тях всъщност могат да бъдат рециклирани. Махарджан мисли, че трябва да се продължим цикъла и да се добави стойност на стария боклук.



Затова работниците сортират ръчно материалите. Така желязото се изпраща до фирми за производство на железни прътове, алуминиеви кутии към производители на съдове, а изхвърлените бутилки се преработват отново в домакински предмети.



Moware Designs например е фирма, която произвежда невероятни осветителни тела и чаши именно от различни боклуци. Според собствениците ѝ отпадъците са табу в нашето общество и се считат за мръсотия, но истината е, че от тях могат да се изработят прекрасни неща.



