Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:30 BNT 3: Арена волейбол

09:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Барселона (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Хъдърсфилд Таун, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

10:20 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Стокхолм: Четвъртфинална среща

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Локомотив Москва Трета среща от груповата фаза

12:00 Film Plus: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва - IV четвъртфинал (WTA Premier - повторение)

12:30 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

13:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Черно море, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

13:30 Max Sport 3: Серия А: Парма - Дженоа

14:00 Film Plus: Тенис: VTB Kremlin Cup, Москва - полуфинали (WTA Premier - повторение)

15:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

15:30 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Верона

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Обрадойро - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

17:30 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Фиорентина

18:05 Nova Sport: Футбол: Акрингтън Стенли - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 2 /п/

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:40 BNT 3: Арена волейбол

19:00 bTV Action: "УЕФА Шампионска лига" - обзорно магазинно предаване

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 9-и епизод

19:00 Film Plus: Тенис: Катарина Заватска - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - I полуфинал, WTA International)

19:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Англия

19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"

19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

19:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

19:55 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Аякс - Челси

19:55 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Лайпциг - Зенит

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 16-и епизод, директно

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

21:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 14-и епизод, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 bTV Action: Пряко, Шампионска лига: Славия Прага - Барселона

22:00 TV+: Футбол: Майорка - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Генк - Ливърпул

22:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

22:30 Eurosport: Тенис на маса: Световна купа за жени в Китай, финал

22:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

Днес+ Запази и Сподели