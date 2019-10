Още снимки: test The Blob - най-странното създание на планетата През миналата седмица зоопаркът в Париж покани посетителите си да присъстват на демонстрация на едно от най-необичайните създания, с които науката някога се е сблъсквала.



Става въпрос за организъм, който е еднакво прост и сложен, и не принадлежи нито към групата на растенията, нито към животните, нито пък може да бъде счетен за гъба.



Слузестата субстанция се нарича "The Blob" (петно - от англ.) и представлява едноклетъчно създание, което разполага с изненадващ интелект.



The Blob няма уста и стомах, но пък може да намира и разгражда храна - очевидно овесените ядки са най-любимото му угощение.



Създанието няма мозък и нервна система, но умее да разгадава лабиринти и да заучава околната си среда, като дори може да предава тези знания на други като него.



При сливане на две "петна" информацията от единия индивид се прехвърля на другия, като всеки от организмите може да има до 720 пола.



The Blob също така има способността да се самовъзстановява при срязване и то в рамките на само няколко минути. Как точно става това - никой не знае засега.



Истината е, че това едноклетъчно обитава планетата ни от около един милиард години насам, предпочитайки предимно гористи местности за свой дом.



Сегашната му слава се дължи най-вече на инициативата на зоопарка в Париж, но интересът към него в научните среди е факт от много години насам. През миналата седмица зоопаркът в Париж покани посетителите си да присъстват на демонстрация на едно от най-необичайните създания, с които науката някога се е сблъсквала.Става въпрос за организъм, който е еднакво прост и сложен, и не принадлежи нито към групата на растенията, нито към животните, нито пък може да бъде счетен за гъба.Слузестата субстанция се нарича "The Blob" (петно - от англ.) и представлява едноклетъчно създание, което разполага с изненадващ интелект.The Blob няма уста и стомах, но пък може да намира и разгражда храна - очевидно овесените ядки са най-любимото му угощение.Създанието няма мозък и нервна система, но умее да разгадава лабиринти и да заучава околната си среда, като дори може да предава тези знания на други като него.При сливане на две "петна" информацията от единия индивид се прехвърля на другия, като всеки от организмите може да има до 720 пола.The Blob също така има способността да се самовъзстановява при срязване и то в рамките на само няколко минути. Как точно става това - никой не знае засега.Истината е, че това едноклетъчно обитава планетата ни от около един милиард години насам, предпочитайки предимно гористи местности за свой дом.Сегашната му слава се дължи най-вече на инициативата на зоопарка в Париж, но интересът към него в научните среди е факт от много години насам. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели