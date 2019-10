Още снимки: test Ройтерс: Трюдо се задържа на власт, но позагубил част от блясъка си Канадският министър-председател Джъстин Трюдо се задържа на поста след вчерашните избори, запазвайки статуса си на един от малцината прогресистки лидери в света, но опетнен от скандал и с отслабена власт.



Човекът, когото бившият американски президент Барак Обама неофициално обяви за свой наследник в глобалната дипломация, оцеля след скандала с "черното лице" и разкритието, че се е опитал да се намеси във федерално разследване за корупция, но на косъм.



Либералите на Трюдо, които спечелиха властта преди четири години със силно парламентарно мнозинство, ще трябва да сформират правителство на малцинството след оспорваната изборна битка с Консервативната партия на Канада начело с Андрю Шиър. Това ще принуди Трюдо да търси подкрепата на по-малки опозиционни партии, за да управлява.



"Ентусиазмът бе толкова голям, когато той се кандидатира на предишните избори, че ще е трудно да се повтори", каза Джонатан Роуз, професор по политически науки в Университета Куинс и добави: "Бремето на управлението в еднаква степен измори и него, и неговите избиратели".



Ту чаровен, ту непохватен, бившият учител и инструктор по сноуборд дойде на власт през 2015 г., когато бе 43-годишен. Роден на Коледа през 1971 г. в семейството на тогавашния премиер Пиер Трюдо, Трюдо-младши израства под светлината на прожекторите.



Поемайки премиерския пост, той заяви, че ще се заеме с борбата срещу климатичните промени, ще реформира избирателната система, ще легализира марихуаната и ще уреди приемането в Канада на 25 000 сирийски бежанци. Той се обяви за феминист и представи кабинет с балансирано участие на двата пола. Винаги обкръжен от почитатели, които искат да се снимат с него, Трюдо внесе светски стил в обикновено строго деловата премиерска позиция и качваше повечето от селфитата в социалните мрежи.



Не след дълго обаче ключови съюзници се обърнаха твърдо надясно - Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз, а Съединените щати избраха републиканеца Доналд Тръмп за президент. С времето Трюдо концентрира властта в премиерската позиция и заряза изборната реформа. Правителството му купи спорния петролопровод Транс Маунтин, като разгневи екоактивистите, макар че предприе стъпки за въвеждането на национална цена на въглеродните емисии, което пък отблъсна енергийната индустрия.



Периодът преди изборната кампания бе белязан от скандални оставки в кабинета и доклад на контролен орган, според който Трюдо и екипът му се опитали да саботират решение на федералната прокуратура да започне разследване за корупция срещу строителната фирма SNC-Lavalin Group Inc.



После, когато кампанията започна, се появи фотография от 2001 г., която показва Трюдо, тогава на 29 години, по време на парти, с гримирано в черно лице. Трюдо едва се извини, когато бързо се появиха още негови снимки със скандалното "черно лице". Изображенията, които за кратко накърниха популярността на либералите, противоречаха на един внимателно манипулиран публичен образ.



Трюдо беше обещал също "помирение" с коренните жители на Канада, които представляват близо 5 процента от населението. Тъкмо преди вчерашния вот политическата група на коренното население - Събрание на първите народи (Assembly of First Nations), заяви, че е имало "конкретни действия и инвестиции", но "остава още много, което трябва да се компенсира, за да се осигури еднакво качество на живот за първите народи и за канадците".



В навечерието на изборите шансовете изглеждаха изравнени и резултатът - несигурен. Трюдо беше заплашен да спечели обезсърчителната "чест" да стане първият министър-председател от 1935 г. насам, изгубил властта на следващите избори, след като е спечелил мнозинство за първи мандат.



"Неизбежно беше част от неговия блясък да помръкне и мисля, че видяхме точно това", каза Андрю Макдугъл, който беше говорител на бившия премиер Стивън Харпър, чието консервативно правителство бе свалено от либералите на Трюдо през 2015 г., но добави: "Все пак позициите му не са толкова далеч от тези, който имаше, когато бе избран за първи път".



Приятелството, което Трюдо изкова с Обама в една друга епоха, изглежда устоя на времето. Двамата бяха засечени да вечерят заедно в Отава по-рано тази година, а миналата седмица бившият президент с туит официално одобри кандидатурата на Трюдо.



В книга, излязла неотдавна, бившият съветник на Обама Бен Роудс описва срещата между двамата лидери през 2016 г.



