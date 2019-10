Още снимки: test Бивша танцьорка на пилон е обвинена за убийството на мъжа си, искала милионите му Бивша украинска танцьорка на пилон ще бъде изправена пред британски съд. Гана Зуизина е обвинена в организирането на убийството на своя съпруг милионер Бари Принг.



Обвинението към украинката, която в момента се подвизава под името Джулиан Мур е, че тя е искала да отмъкне богатството на мъжа си, като организира покушението му.



Състоянието на IT предприемача възлиза на 1.5 милиона лири.



"Черната вдовица" ще се яви пред съда следващия месец, където се очаква, че семейството на Принг ще поиска да й бъде дадена справедлива присъда, съобщава "Дейли мейл", цитиран от dariknews.bg.



"Починалият е бил умишлено убит и Зуизина е свързана с убийството", споделят братът и майката на Принг. Семейството твърди още, че тя се е омъжила за него заради парите му и е имала цел да се възползва от богатството му и причинила смъртта му, за да се отърве от него и да вземе всичко за себе си.



Зуизина отрича обвиненията за убийството на мъжа си, като заявява, че близките на мъжа и? имат твърде малко информация за отношенията помежду им и, че г-жа Пинг дори не е присъствала на сватбата им.



"Мъжът ми беше добре образован, здрав и изискан. Той беше напълно способен да взима самостоятелни решения и да прецени дали аз се омъжвам за него заради парите му или заради любовта ми", каза още "Черната вдовица".



Тя отрича твърденията, че бракът им е бил към края си.



