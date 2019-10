Още снимки: test The Outsider, Стивън Кинг, НВО и първи трейлър на сериала Няма признаци манията по Стивън Кинг скоро да отшуми - в момента се работи по около 20 различни филма, базирани на негови книги. The Outsider е един от тях - сериал, който ще стартира по НВО в началото на 2020 г.



Историята трябва да е позната на феновете на Кинг - книгата излезе на български още през пролетта под заглавието "Другият" (изд. "Плеяди"). Тя проследява детектив Ралф Андерсън (Бен Менделсън), който трябва да разреши неразрешима загадка. Убито е 11-годишно момче, а главният заподозрян за това - треньорът Тери Мейтланд (Джейсън Бейтмън), едновременно има желязно алиби, но и всички доказателства го уличават като убиеца.



В хода на криминалната история започват да се намесват свърхестествени сили, мексиканска легенда и малко момиченце - комбинацията от тези елементи определено е страховита, както се вижда от трейлъра.



