Конър Макгрегър и поредният секс скандал, за който разследват ирландеца Още преди да е завършило разследването по секс скандала, в който Конър Макгрегър се замеси през миналия декември, ирландецът изглежда вече е изправен пред втори такъв.



През изминалия уикенд The New York Times съобщи, че полицията в Дъблин, Ирландия, е получила сигнал от 20-годишна дама, която пледира, че е била сексуално нападната от бившия ММА шампион.



Става въпрос за случка, разиграла се на 11 октомври в автомобил, паркиран недалеч от кръчма в Дъблин, която Макгрегър често посещавал. Въпреки че за момента полицията не е повдигнала официално обвинение срещу Макгрегър и не го е привикала за разпит, близки до ирландеца споделят, че той няма участие във въпросната случка.



От полицията обаче съобщават, че замесеният мъж е същият "известен ирландски спортист", който е бил обект на разследване през декември 2018 г.



Най-жестокият съперник на ирландеца Хабиб Нурмагомедов не пропусна да отрази новите разкрития и атакува Макгрегър в Twitter с думите "изнасилвач" и "алкохолик".



Настоящият скандал хвърля силна сянка върху присъствието на Макгрегър в октагона на UFC, където някогашният шампион в две категории не се е появявал от повече от година, след драматичната си загуба срещу Нурмагомедов.



