Иззеха оръжие, боеприпаси и археологически находки в село Ракиловци
21.10.2019 13.19
Криминалисти от Перник иззеха незаконно притежавано оръжие, боеприпаси и археологически находки в ковачевското село Ракиловци, съобщи БНР.
Спецполицаите проверили къща, собственост на 65-годишен перничанин.
Намерени и иззети са незаконна пушка 12-и калибър, 32 патрона, 2 металдетектора, голямо количество старинни монети, долиум и 2 хромелни камъка.
Образувано е досъдебно производство и работата продължава. /БНР
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