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Иззеха оръжие, боеприпаси и археологически находки в село Ракиловци

21.10.2019 13.19

Криминалисти от Перник иззеха незаконно притежавано оръжие, боеприпаси и археологически находки в ковачевското село Ракиловци, съобщи БНР.

Спецполицаите проверили къща, собственост на 65-годишен перничанин.

Намерени и иззети са незаконна пушка 12-и калибър, 32 патрона, 2 металдетектора, голямо количество старинни монети, долиум и 2 хромелни камъка.

Образувано е досъдебно производство и работата продължава. /БНР

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