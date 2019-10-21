Още снимки: test Иззеха оръжие, боеприпаси и археологически находки в село Ракиловци Криминалисти от Перник иззеха незаконно притежавано оръжие, боеприпаси и археологически находки в ковачевското село Ракиловци, съобщи БНР.



Спецполицаите проверили къща, собственост на 65-годишен перничанин.



Намерени и иззети са незаконна пушка 12-и калибър, 32 патрона, 2 металдетектора, голямо количество старинни монети, долиум и 2 хромелни камъка.



Образувано е досъдебно производство и работата продължава. Криминалисти от Перник иззеха незаконно притежавано оръжие, боеприпаси и археологически находки в ковачевското село Ракиловци, съобщи БНР.Спецполицаите проверили къща, собственост на 65-годишен перничанин.Намерени и иззети са незаконна пушка 12-и калибър, 32 патрона, 2 металдетектора, голямо количество старинни монети, долиум и 2 хромелни камъка.Образувано е досъдебно производство и работата продължава. /БНР Днес+ Запази и Сподели



