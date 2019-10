Още снимки: test Under Armour, Virgin Galactic, Ричард Брансън и космическите костюми на милиардера Компанията на милиардера Ричард Брансън Virgin Galactic вече е изпратила над 600 души на кратки пътувания в близкия космос, билетът за които струва около 250 000 долара.



Не е нужно да споменаваме, че няма как да се впуснем в подобно пътешествие по тениска и дънки, просто защото бихме направили лошо впечатление на извънземните, ако евентуално срещнем такива.



Слава богу, сър Брансън е помислил за това и наскоро представи продуктите на партньорството между Virgin Galactic и Under Armour, които представляват секси костюми, специално направени за нуждите на космическия туризъм.



Всички бъдещи клиенти на Virgin Galactic вече ще бъдат удостоени с персонализиран модел, носещ тяхното име и флага на държавата, от която идват.



За направата на моделите Under Armour са работили в тясно сътрудничество с лекари, настоящи и бъдещи астронавти, пилоти, дизайнери на обувки, инженери и може би дори Тони Старк, но нямаме официални данни за последния - само предполагаме.



Облеклото на Virgin Galactic включва няколко ката дрехи, които съдържат основен слой плат, прилепващ към тялото, костюм за упражнения, обикновен космически костюм (каквото и да значи това), яке и обувки.



Все още обаче знаем твърде малко за технологиите, с които разполагат костюмите, като засега се съобщава само, че те са направени от специални материали и имат подплънки в лактите, коленете и ходилата.



