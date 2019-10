Още снимки: test "Имало едно време в Холивуд", "Жокера" и останалите филми, за които се говори, че ще грабнат Оскар Миналогодишният кино сезон поднесе немалко изненади, а сегашният върви в същата посока. От януари до момента гледахме доста добри филми, да не говорим, че до края на годината определено има още какво да видим.



Всички знаем обаче, че кулминацията обикновено настъпва през февруари, когато с нетърпение очакваме раздаването на наградите Оскар. Твърде рано е да се правят категорични прогнози, затова кои ще бъдат номинирани и, евентуално, ще спечелят. Но нищо не пречи да правим своите предположения, доверявайки се на мнението на критиците и нагласите на аудиторията.



Точно това правят и Business Insider, като събират няколко филма, които критиците спрягат, че ще бъдат номинирани и ще спечелят в една или в няколко категории.



"Имало едно време в Холивуд"



Филмът получи възторжени отзиви от критиците и публиката още с излизането си това лято. И то не само заради забележителната актьорска игра на Леонардо ди Каприо и Брад Пит, но и заради начинът, по който Тарантино ни разказва своята история.



Тъй като няма нищо, което Холивуд обича повече от филм за развлекателната индустрия, може да се каже, че "Имало едно време в Холивуд" ще бъде номиниран, а може би дори и ще спечели няколко Оскара.



Marriage Story



Филмът, режисиран от Ноа Баумбах, беше хит на есенните филмови фестивали - особено изпълнението на Адам Драйвър, който прекрасно се справи с ролята си на огорчен мъж по време на развод. Съпругата му пък играе Скарлет Йохансон. Заради бляскавите ревюта, които получи Драйвър, се смята, че има вероятност актьорът да спечели и Оскар.



"Жокера"



Въпреки че филмът е широко критикуван за популяризиране на насилието и скептичното отношение към психичното здраве, няма никакво съмнение, че Хоакин Финикс влезе в образа на Жокера по блестящ и изключителен начин. Очакваме филмът да вземе поне един Оскар - най-вероятно за главна мъжка роля.



Bombshell



Bombshell e филм, който трябва да ни покаже секс скандала с изпълнителния директор на Fox News Роджър Ейлс през гледната точка на жертвите му. В него участват Чарлийз Терон, Никол Кидман и Марго Роби, като Никол Кидман ще изиграе Гретчен Карлсън - първата жена, осмелила се да обвини Ейлс в сексуален тормоз.



Въпреки че филмът излиза на 20 декември, вече се спряга за един от претендентите за Оскар.



Little Women



Класиката на Луиза Мей Олкът е преживяла много екранизации, включително една с три награди Оскар и участието на Сюзън Сарандън и Уинона Райдър. Новата обаче очакваме с огромен интерес, защото жените, замесени в нея, никак не са "малки".



Тъй като филмът Ladybird на Грета Гъруиг беше номиниран в няколко категории за Оскар миналата година, няма да се изненадаме, ако предстоящата й адаптация по романа "Малки жени" също получи някои отличия.



Лора Дърн, Мерил Стрийп, Ема Уотсън и Тимъти Шаламе са част от актьорския състав, което филма прави достоен претендент в тазгодишното състезание за Оскар.



The Irishman



С имена като Робърт Де Ниро, Ал Пачино и Мартин Скорсезе, дори няма нужда да да гледаме филма, за да сме сигурни, че ще е един от претендентите, и то не за един, а за няколко Оскара. Филмът е базиран на книгата на Чарлз Бранд "Ирландецът".



The Lighthouse



Критиците не спират да хвалят страхотната актьорска игра на Уилям Дефо и Робърт Патинсън в The Lighthouse, като се говори, че има възможност двамата да вземат Оскар за ролите си.



