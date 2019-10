Още снимки: test Renault отново намали прогнозата за приходите и печалбата Renault SA намали отново прогнозата за приходи и оперативен марж за тази година, посочвайки спада на продажбите извън Европа и по-високите разхдои, свързани с разработването на електромобили, пише The Wall Street Journal.



Френският автомобилен производител съобщи, че очаква приходите на групата да намалеят с между 3% и 4% спрямо предходните очаквания и да се доближат до миналогодишните резултати от €57,42 милиарда. Renault намалява прогнозата за втори път тази година.



Компанията очаква и спад на оперативния марж до около 5 процента, докато предходната прогноза бе за около 6%.



Изпълняващата длъжността главен изпълнителен директор Клотилд Делбо обясни, че някои пазари са се представили по-слабо от очакваното и септември не е коменсирал лошите резултати от юли и август. Особен източник на притеснение за компанията е бизнесът в Турция и Аржентина.



В същото време разходите за проучване и разработка не са намалели толкова бързо, колкото компанията е очаквала, което ще натисне надолу маржа.



Renault и нейният партньор Nissan Motor Co. са в обтегнати отношения след ареста на Карлос Гон - мениджърът, който създаде алианса и бе председател на двете компании преди задържането му в Япония миналата година.



Миналата седмица Renault премахна главния си директор, а на негово място до избирането на титуляр застана главният финансов директор Делбо. Японската компания също отстрани своя CEO, Хирото Саикава, с триумвират.



Renault далеч не е единствената компания в сектора, която се бори със забавяне на продажбите и растящи инвестиции в разработката на електромобили и автономни технологии. Компанията водеше преговори за сливане с Fiat Chrysler Automobiles NV по-рано тази година, но споразумението се провали, след като Nissan не даде съгласието си.



