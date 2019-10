Още снимки: test Премиършип създаде екип за борба с расизма Ръководството на Премиършип създаде екип от бивши и действащи футболисти за борба с расизма. В последните дни тази тема е особено актуална на Острова заради изцепките на група гамени по време на мача между България и Англия в понеделник (0:6). Срещата на Националния стадион „Васил Левски” в София на два пъти бе прекъсвана от главния рефер заради расистки скандирания по трибуните, насочени срещу тъмнокожи играчи на гостите.



Премиършип е сформирала така наречената консултативна група от представители на BAME (black, asian, and minority ethnic) – тъмнокожи, азиатци и етнически малцинства



В тази група начело с мениджъра на Донкастър Роувърс Дарън Мур влизат също Уес Морган, Рахийм Стърлинг (на снимката), Тами Ейбрахам, Трент Александър-Арнолд, Хюн Мин Сон, Теему Пуки, Джордан Пикфорд, Калъм Уилсън, Йън Райт, Джолиън Лескът и Шола Амеоби. Тези авторитетни личности ще дават съвети на футболните власти, а също така ще се снимат в рекламни клипове в рамките на кампанията “Няма място за расизъм” (No Room For Racism). Дисциплинарната комисия на УЕФА ще разгледа делото срещу България на 28 октомври. Тъй като това не е първото обвинение срещу България за расизъм и заради големия международен отзвук, се очаква наказанието от УЕФА да бъде доста сурово. Ръководството на Премиършип създаде екип от бивши и действащи футболисти за борба с расизма. В последните дни тази тема е особено актуална на Острова заради изцепките на група гамени по време на мача между България и Англия в понеделник (0:6). Срещата на Националния стадион „Васил Левски” в София на два пъти бе прекъсвана от главния рефер заради расистки скандирания по трибуните, насочени срещу тъмнокожи играчи на гостите.Премиършип е сформирала така наречената консултативна група от представители на BAME (black, asian, and minority ethnic) – тъмнокожи, азиатци и етнически малцинстваВ тази група начело с мениджъра на Донкастър Роувърс Дарън Мур влизат също Уес Морган, Рахийм Стърлинг (на снимката), Тами Ейбрахам, Трент Александър-Арнолд, Хюн Мин Сон, Теему Пуки, Джордан Пикфорд, Калъм Уилсън, Йън Райт, Джолиън Лескът и Шола Амеоби. Тези авторитетни личности ще дават съвети на футболните власти, а също така ще се снимат в рекламни клипове в рамките на кампанията “Няма място за расизъм” (No Room For Racism). Дисциплинарната комисия на УЕФА ще разгледа делото срещу България на 28 октомври. Тъй като това не е първото обвинение срещу България за расизъм и заради големия международен отзвук, се очаква наказанието от УЕФА да бъде доста сурово. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели