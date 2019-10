Още снимки: test Китайски гигант строи нефтохимически комплекс за $13 милиарда в Русия Дъщерна компания на China National Chemical Engineering подписа споразумение с руска компания за играждането на завод за преработка на природен газ и химикали в страната, предаде китайският официоз Xinhua. Очаква се тя да бъде готова до 2024 г.



Сделката е на стойност около $13,3 милиарда и бе подписана между China National Chemical Engineering No. 7 Construction Company Limited и Baltic Chemical Complex of Russia. Съоръжението ще бъде изградено в малък град край Финския залив.



Проектът за новата рафинерия е най-големият за производство на етилен в света и е един от най-големите в нефтохимическата промишленост.



