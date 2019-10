Още снимки: test Собственикът на WeWork свика комисия по предложените от SoftBank $5 милиарда Компанията майка на WeWork - The We Compan - създаде специална комисия за разглеждане на спасителното предложение от 5 милиарда долара на най-големия акционер SoftBank и основния кредитор JPMorgan. Това са обяснили пред Reuters източници, запознати с въпроса.



Компанията за споделяне на офис пространство създава комисията в опит да ограничи обсъжданията за финансирането и съответно влиянието на SoftBank върху политиката на компанията.



Японският технологичен конгломерат притежава около една трета от WeWork и всяка нова инвестиция в собствен капитал потенциално би могла да му даде контрол върху фирмата.



В същото време WeWork бърза да събере нов капитал, след като миналия месец се отказа от плановете си да излезе на борсата.



Говорители на WeWork отказват коментар по темата.



Комисията ще има само двама членове - двамата директори на борда на We Company. Те ще представляват интересите на всички инвеститори в компанията.



Единият е Брус Дънливи, директор на WeWork и партньор в дружеството за рисков капитал Benchmark. Другият е Лю Франкфорт - бивш изпълнителен директор на производителя на луксозните чанти Coach.



SoftBank няма да има представител в комисията.



WeWork отмени първичното си публично предлагане след опасенията на инвеститорите относно увеличаване на загубите. Критики се изказаха и към бизнес модела на компанията и начина, по който тя се управлява.



В отговор WeWork започна да забавя разширяването си, намалявайки броя на новите пространства за работни места. Обмислят се и съкращения.



