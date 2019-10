Още снимки: test Спряха най-големия педофилски сайт, 337 в ареста, 23 деца спасени 337 души от 38 държави бяха арестувани по подозрение, че са използвали Welcome to Video. Това е една от най-големите онлайн платформи за педофилско съдържание в даркнет, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.



23 деца в САЩ, Испания и Великобритания са били спасени от "продължаващите сексуални експлоатации", пише германският вестник "Билд".



Американски съд описва платформата като детска площадка за педофили, извратени и престъпници. Предполагаемият оператор на сайта е само на 23 години - Джонг Лу Сън, е с 9 обвинения от американското правосъдие. Той вече е бил осъден в Южна Корея и там е в затвора. Предстоят още разследвания и задържания на замесени в случаите с педофили.



Платформата Welcome to Video е работела с помощта на анонимни биткойн плащания още от март 2018 година. Разследващите установиха около осем терабайта данни, включително около 250 000 детски порнографски видеоклипове. Те са съдържали сексуални посегателства на деца и скоро родени бебета. Според разследващите почти половината от снимките и видеоклиповете никога досега не са се появявали в интернет.



Желаещите да ги гледат трябвало да плащат чрез криптовалути годишен абонамент в размер на около 300 долара. Имало даже инструкция: "Не качвайте порно с възрастни".



Платформата имаше регистрирани около един милион биткойн адреси. Това предполага, че може да е имало до милион потребители.



Във връзка с въпросния сайт във Великобритания са арестувани педофилите Матю Фолдър и Кайл Фокс, които са с присъди за по повече от 20 години затвор.



Съвместната операция на американските, британските и корейските правоохранителни органи срещу сайта е започнала през 2017 г. след разследването на Острова срещу геофизика д-р Матю Фалдър, който в момента изтърпява 25-годишна присъда за педофилия.



Новото в случая е, че сайтът е бил локализиран в Южна Корея чрез проследяване на транзакции със смятаната за непроследима виртуална валута биткойн.



