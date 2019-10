Още снимки: test Норвегия, Осло, The Twist gallery и усуканият мост, който всъщност е музей Чудеса на архитектурата можем да открие навсякъде по света и безспорно те се превръщат в предпочитана туристическа атракция.



Поредната сграда, която добавяме към списъка си с тези, които искаме да видим на живот, е един нетрадиционен мост, който има далеч по-различно предназначение от останалите.



Мостът с дължина 60 метра се простира над река Рандселва, в близост до норвежката столица Осло. Дизайнът е дело на местната архитектурна фирма Bjarke Ingels Group - същата, която постави ски писта на покрива на електроцентрала.



Тук обаче нестандартната идея е по-различна - със своята площ от 11 хиляди квадратни метра, усуканият мост свързва две отделни галерии на двата бряга на реката. Така минаващите по него ще могат да се насладят на един необичаен микс от природа и изкуство.



Архитектурният проект струва 22 милиона долара. Фасадата е комбинация от стъкло и алуминий, но изглежда така, сякаш е изцяло сребърна.



Усуканата част на конструкцията пък няма как да не ни напомни на колода карти или пък домино. Тя е по-скоро оптична илюзия, защото при по-сериозно вглеждане виждаме, че конструкцията е съставена от подравнени и прави панели.



Разбира се, вътрешността на тази сграда е по-малко интересна. Всичко е решено в бяло, а коридорите са дълги и криволичещи, за да паснат на конструкцията. Тук на моменти можем да загубим реална представа кое е стена, кое е под и кое - таван.



Галериите, които се свързват от усукания коридор, са определени като интровертна и екстровертна. Едната е тясна, без прозорци, а другата предлага изобилие от естествена светлина и гледка към природата, пише Afar.



Но сякаш по интересната част от разглеждането на двете галерии е преходът между тях над норвежката река. Ако искаме да се насладим на това необичайно изживяване, имаме време до 17 ноември, след което музеят ще отвори врати отново на 20 май.



Сградата на The Twist e част от големият музеен комплекс Kistefos, който представлява най-голямата външна експозиция на модерно изкуство в Норвегия.