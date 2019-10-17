Още снимки: test Без ток днес във Варна ще са... Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 17 октомври, с нарушения в електрозахранването ще са абонатите в местности и райони на Варна, съобщиха от Енерго про.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч., местност Боровец - юг.



- от 09:30 ч. до 16:30 ч., кк "Чайка", ул. Фернандес де Кирос 3, х-л Силвер, плаж Кабакум, м-ст Кукудива, х-л Магнолия



- от 09:00 ч. до 16:00 ч.,бул. Вл. Варненчик от № 93 до № 113, ул. Доспат от № 4 до № 6, ул. Кап. Райчо Николов от № 40 до № 62, ул. Неофит Бозвели от № 45 до № 76, ул. Патриарх Евтимий от № 29 до № 68, ул. Средна гора от № 1 до № 10.



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл. Варненчик, бул. В. Левски, ул. Кап. Райчо Николов и ул. Д-р Пискюлиев.



- от 13:00 ч. до 17:30 ч., кв. Васил Левски, ул. Роза № 23, 33, 37, 37 А, Б, 29 А, Б, В, ул. Синчец 23, 25, ул. Бели лилии № 24, 25, ул. Подвис бл. 32 вх. В, Г, Д, Е, бл. 33 вх. В, Д, Е, БАР ЕООД - ХЕПИ - ул. Роза 25, ІІІ-то ОУ "Ангел Кънчев" - ул. Роза 23, ГИМНАЗИЯ ПЪРВА ЕЗИКОВА - ул. Подвис 29.



- от 09:30 ч. до 16:30 ч., кк "Чайка" - района около х-л Странджа, Журналист, Кабакум, Трифон Зарезан, комплекс Ламер; ул. Боян Бъчваров 109, х-л Термал, х-л Темида, ВСУ.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч., местност Ракитника. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, днес - 17 октомври, с нарушения в електрозахранването ще са абонатите в местности и райони на Варна, съобщиха от Енерго про.- от 09:00 ч. до 16:00 ч., местност Боровец - юг.- от 09:30 ч. до 16:30 ч., кк "Чайка", ул. Фернандес де Кирос 3, х-л Силвер, плаж Кабакум, м-ст Кукудива, х-л Магнолия- от 09:00 ч. до 16:00 ч.,бул. Вл. Варненчик от № 93 до № 113, ул. Доспат от № 4 до № 6, ул. Кап. Райчо Николов от № 40 до № 62, ул. Неофит Бозвели от № 45 до № 76, ул. Патриарх Евтимий от № 29 до № 68, ул. Средна гора от № 1 до № 10.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл. Варненчик, бул. В. Левски, ул. Кап. Райчо Николов и ул. Д-р Пискюлиев.- от 13:00 ч. до 17:30 ч., кв. Васил Левски, ул. Роза № 23, 33, 37, 37 А, Б, 29 А, Б, В, ул. Синчец 23, 25, ул. Бели лилии № 24, 25, ул. Подвис бл. 32 вх. В, Г, Д, Е, бл. 33 вх. В, Д, Е, БАР ЕООД - ХЕПИ - ул. Роза 25, ІІІ-то ОУ "Ангел Кънчев" - ул. Роза 23, ГИМНАЗИЯ ПЪРВА ЕЗИКОВА - ул. Подвис 29.- от 09:30 ч. до 16:30 ч., кк "Чайка" - района около х-л Странджа, Журналист, Кабакум, Трифон Зарезан, комплекс Ламер; ул. Боян Бъчваров 109, х-л Термал, х-л Темида, ВСУ.- от 09:00 ч. до 16:30 ч., местност Ракитника. Днес+ Запази и Сподели



