Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:10 Film Plus: Футбол: Ейбар - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Полша - Иран Световна купа по Волейбол

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, трети финален мач от плейофите на Суперлигата /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Наполи

09:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Дания - Швейцария

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол

10:00 Diema Sport: Футбол: Балкан - Локомотив Пловдив, мач от първи кръг за Купата на България /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона

11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия

11:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)

11:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - България

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Рома

12:05 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/

13:00 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

15:55 Film Plus: Тенис: Лейла Фернандес - Мари Бузкова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:05 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:10 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща

18:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина

18:05 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия

18:50 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Елина Свитолина (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция

19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Германия

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 11-и епизод

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Гримзби Таун, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

21:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Успехите на българския футбол на Олимпийски игри медалите на българския олимпийски отбор в Мелбърн 1956 г. и Мексико 1968 г.

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания

23:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

23:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

23:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение) 07:10 Film Plus: Футбол: Ейбар - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Полша - Иран Световна купа по Волейбол08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, трети финален мач от плейофите на Суперлигата /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Наполи09:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Дания - Швейцария10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/10:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол10:00 Diema Sport: Футбол: Балкан - Локомотив Пловдив, мач от първи кръг за Купата на България /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона11:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия11:00 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)11:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - България12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 15-и епизод /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Рома12:05 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/13:00 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Катерин Макнали (Citi Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Пирин, мач от Втора професионална лига /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/15:55 Film Plus: Тенис: Лейла Фернандес - Мари Бузкова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Торонто; WTA Premier 5 - повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от efbet Лига /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/17:05 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:10 BNT 3: Футбол: Германия - Аржентина - приятелска среща18:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Дунав, мач от efbet Лига /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Фиорентина18:05 Nova Sport: Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/18:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия18:50 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Елина Свитолина (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"20:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Германия20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 11-и епизод20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 13-и епизод, директно20:00 Nova Sport: Футбол: Челси - Гримзби Таун, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/21:30 BNT 3: БНТ на 60 години: Успехите на българския футбол на Олимпийски игри медалите на българския олимпийски отбор в Мелбърн 1956 г. и Мексико 1968 г.21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг22:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания23:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/23:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус23:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Джесика Пегула - Анна Калинская (Citi Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение) /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели