337 арестувани в 38 държави за педофилия

Националната агенция за борба с престъпленията на Великобритания съобщи, че разследване е довело до най-голямата операция по задържане на педофили. Задържани са 337 заподозрени в 38 държави, информира АФП.



Агенцията добави в съобщение, че арестите са направени след премахване на сайт в "тъмната мрежа", управляван в Южна Корея, който е носил финансови средства от педофилия. Педофилите са плащали в криптовалута.



Британски медии уточняват, че повече от 250 000 видеоматериали са съхранявани на сървър в Южна Корея и са били достъпни чрез сайта 'Welcome To Video".



Правосъдното министерство на САЩ е повдигнало обвинения срещу 23-годишен южнокореец, който е управлявал сайта.



