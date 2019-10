Още снимки: test Моника Белучи, новата й прическа, участието в RAI и Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti Ако има актриса и жена, която се радва на безусловната ни любов, това е Моника Белучи. В каквото и да се снима, както и да реши да изглежда и каквото и да прави, ни се струва, че няма как да сбърка. Сега тя реши да разнообрази външния си вид, като се върна към знаковия си преди години бретон.



След като преди месец тя отряза буклите си и се появи с актуалното каре, тези дни Белучи, която навърши 55 години на 30 септември, заложи и на бретона. Виждали сме я с подобна прическа преди години и сме убедени, че и това й отива.



Актрисата направи "дебюта" й по време на предаване в италианската телевизия RAI, облечена в секси тоалет - черен костюм и дантелено боди. В момента тя се снима в главната роля в сериала Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti за живота на фотографката Тина Модоти. Ако има актриса и жена, която се радва на безусловната ни любов, това е Моника Белучи. В каквото и да се снима, както и да реши да изглежда и каквото и да прави, ни се струва, че няма как да сбърка. Сега тя реши да разнообрази външния си вид, като се върна към знаковия си преди години бретон.След като преди месец тя отряза буклите си и се появи с актуалното каре, тези дни Белучи, която навърши 55 години на 30 септември, заложи и на бретона. Виждали сме я с подобна прическа преди години и сме убедени, че и това й отива.Актрисата направи "дебюта" й по време на предаване в италианската телевизия RAI, облечена в секси тоалет - черен костюм и дантелено боди. В момента тя се снима в главната роля в сериала Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti за живота на фотографката Тина Модоти. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели