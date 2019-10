Още снимки: test Google вдигна завесата и показа новия Pixel 4 Google представи новия си смартфони Pixel 4, пише Reuters. Устройството е с по-висококачествени камери и радарен сензор за проследяване на жестове на ръце. Един от главните акценти пада върху по-бързия виртуален асистент. Критици обаче отбелязват, че телефоните нямат изненадващи функции и вградени екстри, които да ги избутат пред конкурентите. Най-големите въпросителни падаха върху цените на смартфоните.



Телефоните Pixel 4 идват в два размера. Те бяха представени на пресконференция в Ню Йорк, на която Google също така показа и първия си нискобюджетен лаптоп, както и първите безжични слушалки.



Google започна да разработва устройства преди около четири години. Ходът на компанията целеше по-бързото и по-качествено интегриране на изкуствен интелект в устройствата от конкурентите. Очакванията бяха, че тези функции ще събудят голям потребителски интерес.



Стратегията генерира смесени резултати, което обаче не обезкуражи технологичния гигант да продължи напред, отказвайки да отстъпи пред Amazon, Facebook и други мегакомпании, които инвестират в хардуер с идеята потребителите да отделят повече време за предлаганите от тях други услуги.



По-евтините устройства на Google са сред най-продаваните, но това далеч не е основен двигател на печалба. Устройствата с по-високи цени като смартфоните Pixel не бяха толкова успешни спрямо новите модели на водещите фирми в отрасъла като Samsung и Apple. Според анализатори това се дължи повече на ожесточената конкуренция и ограничения маркетинг, отколкото на качеството на устройствата.



"Хората започват да търсят по-достъпни опции за смартфони, вместо първокласни устройства за повече от 800 долара", обяснява анализаторът на Counterpoint Морис Клеан. И това се тълкува като добра новина за модела Pixel 3a, който беше пуснат през май на цена от 399 долара. Моделът ще остане наличен за купуване в десетки страни като Япония и Германия, където скоро вече ще се продава и Pixel 4. Това няма да стане в Индия, защото страната все още не е одобрила новия радарен чип.



Pixel 3а увеличи продажбите на смартфони на Google до 4,1 милиона през първата половина на 2019 година, в сравнение с 4,7 милиона за цялата 2018 година. Крайният резултат обаче не е толкова впечатляващ - телефоните на Google представляват под 1% от пазара, коментират от компанията за технологични изследвания IDC.



Представянето на продукти на Google е бавно и това е умишлен ход. Компанията заяви, че самото разполагане на устройствата на пазара е добър ход за бранда.



Телефоните Pixel 4 започват от 799 долара за модела с 5,7-инчов дисплей и 899 долара за модела с 6,3 инча дисплей. За първи път и четирите основни мобилни оператора в САЩ ще предлагат смартфоните. Продажбата на устройствата започва от 24 октомври.



Новата функция, която е базирана на технологията на радарите, позволява на потребителите да пропускат песни или да издават други команди, като размахват ръцете си над екрана, без да го докосват.



Телефоните включват също така специален обектив с подобрен софтуер за правене на снимки през нощта.



Смартфонът идва и с подобрен Google Assistant, който е дълбоко интегриран в устройството, за да намали времето за реакция.



Продуктовият мениджър на Pixel Шери Лин заяви, че Google вече мисли за внедряването и на 5G мрежова технология.



Pixelbook Go



Първият лаптоп на Google на умерени цени носи името Pixelbook Go. Той е с 13,3-инчов тъчскрийн дисплей. Началната цена на преносимия компютър е 649 долара.



Устройството разполага със специален долен панел, който улеснява държането на компютъра с една ръка. Лаптопът също така тежи само 1,04 килограма и е с 15% по-голяма батерия.



Предварителните поръчки за новия компютър започнаха във вторник в САЩ и Канда.



Pixel Buds



