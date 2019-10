Още снимки: test Facebook, Subway, Dell Inc. - седем известни компании, основани от тийнейджъри Докато повечето тийнейджъри печелят някой допълнителен лев от временна лятна работа или спестяват средства от джобните си, то други техни връстници трупат цяло състояние, създавайки някои от най-успешните световни компании.



Компании, които започват своята дейност от стаята в студентското общежитие или от гаража на родителите им, но стават едни от най-разпознаваемите имена в съответния сектор. От Facebook до Subway, да видим седем от най-популярните компании, стартирани от тийнейджъри, които подбират от Business Insider.



Марк Зукърбърг е на 19 години, когато създава Facebook в стаята си в общежитието в Харвард.



Днес Facebook е една от най-големите платформи за социални медии с 1.59 милиарда активни потребители ежедневно, а Зукърбърг притежава 69 милиарда долара, според Forbes.



Подобно на Зукърбърг, Майкъл Дел стартира Dell Inc. отново в стаята си в общежитието, когато е на 19 години.



Днес Dell Inc. са един от лидерите за персонални компютри, а компанията е оценена на стойност 45.2 милиарда долара.



Майкъл Дел, чието състояние е около 31 милиарда долара, все още е изпълнителен директор на компанията майка, Dell Technologies.



Фред Делука отваря първото си заведение Subway, когато е само на 17 години.



Днес Subway има 24 008 ресторанта само в САЩ. Делука работи като изпълнителен директор на Subway до смъртта си на 67-годишна възраст през 2015 г.



Мат Муленвег стартира WordPress, когато е на 19 години.



Днес на WordPress има над 20 милиарда уеб страници и над 409 милиона души ги посещават всеки месец.



Майк Китридж започва бизнес със свещи на 16 години, който впоследствие се превръща в компанията Yankee Candle.



Компанията, която Китридж основава като тийнейджър, вече има 500 магазина с над 19 хиляди търговци на дребно, продаващи продукти на Yankee Candle. Китридж почина през юли 2019 г. на 67 години.



На 14 години Катрин Кук създава MyYearbook с братята си.



За шест години сайтът има 32 милиона потребители и приходи от 23.7 милиона долара. През 2011 г. тя продава MyYearbook за 100 милиона долара.



Палмър Лъкей създава първия прототип за своя доходоносен бизнес Oculus, когато е на 17 години.



На 21 години той продаде Oculus на Facebook за повече от 2 милиарда долара. /lifestyle.bg