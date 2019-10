Още снимки: test След като завзеха Европа, Lidl и Aldi променят и пазара в най-голямата икономика в света Германските дискаунт вериги Aldi и Lidl завземат все по-голям дял в Съединените американски щати и това кара американските ритейлъри да отговорят, пише The Wall Street Journal.



Европейските компании увеличават продажбите със стратегията си да предлагат по-малко продукти на по-ниски цени. В отговор американските конкуренти също понижават цените на продукти като мляко и яйца и добавят такива, които често липсват в Aldi и Lidl, като свежи плодове и зеленчуци. Битката между тях идва в момент, в който търговците вече правят всичко възможно, за да задържат клиентите си, които все по-често се обръщат към интернет магазините.



"Нашата страна бива завладяна от германските ритейлъри и те промениха екосистемата значително", казва Джон Рос, президент и главен изпълнителен директор на IGA Inc., асоциация на около 600 американски хранителни магазини. По думите му, навлизането им може да се сравнява единствено с решението на Walmart Inc. да стъпи в хранителния бизнес през 1988 г. Днес компанията е най-големият търговец на храни в САЩ.



Продажбите на магазините "с ограничен асортимент", в които освен Aldi и Lidl, влиза и Trader Joe's, ще се повишават с по 5,6 процента годишно до 2023 г., според Inmar Analytics Inc. Прогнозите са, че продажбите в традиционните супермаркети ще намаляват с 0,5 процента годишно.



Това не е първият път, в който европейските дискаунтър се опитва да отхапе парче от пазара в САЩ. Британският гигант Tesco PLC напусна САЩ през 2013 г. след 5 години на загуби.



Aldi и Lidl обаче изглежда са намерили точната рецепта. Първата верига отвори първия си магазин в САЩ през 1976 г. и за последното десетилетие удвоява броя на обектите си до общо 1 900 в 36 щата. Lidl, която навлезе преди само две години, се е прицелила към 100 магазина до края на следващата година.



И двете компании общо взето следват стратегията, която им спечели доминиращата позиция в Европа: ограничен брой продукти, много от които от по-евтини собствени марки, ефективно наредени в малки магазини.



Сега щатските конкуренти се опитват да имитират тази стратегия. Kroger Co., най-голямата супермаркет верига в САЩ, преобрази 14 от дискаунт магазините си с бранд Ruler Foods, за да се състезава по-добре с германските компании. Търговецът опрости разположението на стоките, като започна да продава повече продукти от собствени марки и да ги зарежда по рафтовете с доставъчните опаковки им, за да намали разходите. Kroger нае и ветерана от Aldi Лиц Фернединг, който оглави Ruler Foods през 2017 г. През юли т.г. тя бе повишена на вицепрезидент в компанията-майка.



Наскоро представител на Walmart заяви, че гигантът залага на по-голям асортимент и еквивалентно ниски цени, за да запази клиентите си. Други вериги също се целят към понижаване на цените, за да запазят пазарния си дял от германските вериги.



В същото време конкуренцията при цените кара Aldi и Lidl също да предприемат нови стъпки, за да привлекат клиенти, като добавят повече стока, пекарни, както и обновяват магазините си, като ги правят по-светли.



Lidl се концентрира на Източния бряг, където миналата година придоби 27 магазина от Best Market, регионална верига. Компанията заяви, че е е отворена и към нови придобивания.



