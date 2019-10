Още снимки: test Samsung, New Infinity, Galaxy S11, Note 11 и патентът за екран с три вградени камери През есента на миналата година Samsung съобщи, че работи върху технология на име New Infinity. Тя би позволила на компанията да създаде смартфон, чието лице е изцяло заето от екран - няма рамки, няма камери, няма и слушалка.



Наскоро корейският производител публикува патент, от който съдим, че въпросната технология е готова и е много възможно да бъде ползвана в следващия Galaxy S11 или Note 11.



Интересното при този патент е, че описва наличие на общо три камери, вградени под New Infinity екрана.



Решението на Samsung да заложи на дизайн с две селфи камери при тазгодишния Galaxy S10+ бе по-късно оттеглено при Note 10, който се появи със само един сензор в екрана.



Изглежда от Samsung са сметнали, че двата отвора за камери в екрана заемат твърде много площ и трябва да се търсят други варианти.



Това ни кара да вярваме, че New Infinity действително е следващата стъпка в дизайна за Samsung, но въпросът е за какво са ни три предни камери.



Отговорът най-вероятно е, че третият сензор ще служи за лицево разпознаване, но може да изпълнява и друга функция - засега това остава неясно.



