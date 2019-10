Още снимки: test Китайска компания ще строи завод за преработка на природен газ в Русия Дъщерно дружество на Китайската национална група за химично инженерство (China National Chemical Engineering (Group) Co. Ltd.; CNCEC) подписа споразумение с руска компания за изграждане на завод за преработка на природен газ и производство на химикали в малък град, близо до руската брегова линия на Финландския залив, съобщава Радио "Китай".



Под сделката, която е на стойност около 12 милиарда евро, сложиха подписи ръководителите на China National Chemical Engineering No. 7 Construction Company Limited (обикновено наричана CC-7) и Балтийския химически комплекс, се казва в информация на CNCEC до Шанхайската фондова борса. Проектът трябва да бъде завършен в рамките на пет години.



Балтийски химически комплекс е дъщерна компания на „РусГазДобича" (RusGazDobycha), вертикално интегрирана компания в рамките на руския газов пазар, занимаваща се с добив, транспорт и преработка на природен гад.