Спортът по телевизията днес
15.10.2019 08.16
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд
08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, първи финален мач от плейофите на Суперлигата /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Торино
09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:00 Max Sport 2: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол
10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер
10:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Варна - Левски, мач от първи кръг за Купата на България /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома
11:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Германия
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Наполи
12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Интер
12:00 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
12:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Естония - Германия
14:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал
14:00 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург
14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Фиорентина
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
15:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
15:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Аякс
16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи
16:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
17:10 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Челси
18:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, втори финален мач от плейофите на Суперлигата /п/
18:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Англия
19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
20:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Полша - Иран Световна купа по Волейбол
20:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи
20:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври
20:30 Ring.BG: Звездите на футбола
21:00 BNT 3: Арена волейбол
21:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия
21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания пряко предаване от Солна /в паузата: Спортни новини/
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол
22:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио
22:15 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври
Днес+