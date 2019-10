Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд

08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, първи финален мач от плейофите на Суперлигата /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Торино

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

10:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Варна - Левски, мач от първи кръг за Купата на България /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома

11:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Германия

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Наполи

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Интер

12:00 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

12:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Естония - Германия

14:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Фиорентина

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

15:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

15:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Аякс

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи

16:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

17:10 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Челси

18:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, втори финален мач от плейофите на Суперлигата /п/

18:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Англия

19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

20:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Полша - Иран Световна купа по Волейбол

20:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

20:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври

20:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 BNT 3: Арена волейбол

21:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания пряко предаване от Солна /в паузата: Спортни новини/

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол

22:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

22:15 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Славия Прага - Борусия Дортмунд08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, първи финален мач от плейофите на Суперлигата /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Торино09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:00 Max Sport 2: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Манчестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер10:00 Diema Sport: Футбол: Спартак Варна - Левски, мач от първи кръг за Купата на България /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома11:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Германия12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Генк - Наполи12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Интер12:00 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Веен Вийсбаден - Кьолн, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/12:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Естония - Германия14:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Линц, финал14:00 Nova Sport: Футбол: Суиндън Таун - Блекпул, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Залцбург14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Арда, мач от efbet Лига /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Фиорентина15:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/15:05 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - I полуфинал, повторение)15:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Аякс16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи16:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Франция - Турция17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/17:10 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Лил - Челси18:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Нефтохимик, втори финален мач от плейофите на Суперлигата /п/18:05 Nova Sport: Футбол: Енерги Котбус - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Англия19:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Даяна Ястремска (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)20:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Полша - Иран Световна купа по Волейбол20:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи20:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Транмиър Роувърс, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври20:30 Ring.BG: Звездите на футбола21:00 BNT 3: Арена волейбол21:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Германия21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Испания пряко предаване от Солна /в паузата: Спортни новини/22:00 TV+: Футбол: Барселона - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 1: Световна купа - мъже: Италия - Бразилия Световна купа по Волейбол22:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио22:15 Nova Sport: Футбол: Юрдинген - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Берое - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Сайсай Джън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)23:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 14 октомври Днес+ Запази и Сподели