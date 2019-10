Още снимки: test Елтън Джон, Me, Майкъл Джексън и какво разкрива английският музикант в автобиографията си Сър Елтън Джон никога не е бил от известните личности, които ревниво са пазили в тайна личния си живот. Въпреки това автобиографията му Me ни разкрива някои подробности за живота му, за които не подозирахме.



В книгата си британският изпълнител посвещава няколко страници и на Майкъл Джексън, с когото е поддържал приятелски отношения през ранните години на своята кариера.



"Познавам Майкъл, откакто беше на 13-14 години. Той беше най-прекрасното дете. В даден момент през годините обаче започна да се откъсва от света и реалността, подобно на Елвис Пресли."



Елтън Джон разказва за случай, в който кани Майкъл на свой купон. По някое време обаче Майкъл изчезва. След известно време Елтън го открива да си играе със сина на чистачката.



"По някаква причина той не можеше да се справи с компанията на възрастни хора. Не му понасяха и не знаеше как да общува с тях", пише още Елтън Джон.



По думите на музиканта само Бог е знаел какво е в главата на Краля на попа и какви хапчета е взимал. Певецът допълва още, че всеки път, когато го е виждал, си е мислил: "Горкият човек, тотално си е изгубил ума."



Елтън Джон пояснява, че това не е метафоричен израз, защото: "Майкъл наистина беше психично болен и смущаваше хората около себе си."



