В Китай показаха нова 500MP камера, с която следенето на всеки става детска игра Учени в Китай представиха нова "облачна" камера система с 500 мегапиксела резолюция, за която твърдят, че е способна да заснеме лицата на всеки в тълпа от десетки хиляди души. Новината засили притесненията, че следенето чрез лицево разпознаване ще достигне ново ниво, пише ABC.



Камерата, представена на Международния индустриален панаир в Китай миналата седмица, е създадена от Fudan University и Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of the Chinese Academy of Sciences.



Резолюцията на камерата предоставя до пет пъти по-детайлен образ от човешкото око и оборудвана с изкуствен интелект, лицево разпознаване, следене на живо и облачна технология, казват създателите.



Всичко това означава, че камерата ще може да засече и разпознае лица или други обекти и веднага да ги намери - дори и сред публиката на стадион, например, казва Сиаоянг Зен, един от учените, работил по новата технология.



Възможностите на подобна камера повдигат въпроси относно поверителността и личното пространство в държава, която вече е тежко критикувана, че следи постоянно гражданите си.



През последните няколко години Китай разработва Социална кредитна система, която скоро ще бъде пусната в цялата страна. Тя ще съдържа оценки на гражданите и бизнеса относно икономическите и социалните им действия. Най-примерните граждани могат да получат VIP отношение в хотели и летища, по-евтини кредити и бърза пътека към по-добри университети и работни места. Обратно, тези с лоши оценки, могат да получат забрана да пътуват или да получават кредити и работни места в държавната администрация.



